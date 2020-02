Trofeo Laigueglia 2020: il percorso ai raggi X. Circuito finale con Colla Micheri e Capo Mele

Domenica 16 febbraio avrà inizio la stagione ciclistica italiana 2020 che, come di consueto, si aprirà con il Trofeo Laigueglia, giunto alla sua cinquantasettesima edizione. La classica ligure è stata inserita da quest’anno nel circuito delle UCI Pro Series: startlist di buon livello, con l’obiettivo di succedere a Simone Velasco. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso.

Percorso Trofeo Laigueglia 2020

Saranno 202 i chilometri che caratterizzeranno la corsa savonese. Partenza ed arrivo ovviamente nella località che dà il nome alla gara. Si partirà da Laigueglia per poi toccare città come Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il GPM di Cima Paravenna. Si ritornerà dunque verso il traguardo di Laigueglia per deviare in direzione dell’ascesa del Testico. Passati nuovamente su Via Roma, inizierà il circuito conclusivo comprendente il GPM di Colla Micheri e Capo Mele, che verranno affrontati quattro volte fino a 3 chilometri dalla conclusione, collocata sempre su Via Roma a Laigueglia. Ascese tutt’altro che impossibili, strappi brevi (circa due chilometri ognuno), con pendenze che vanno difficilmente sopra il 10%.

Altimetria Trofeo Laigueglia 2020

