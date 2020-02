Tiro con l’arco: Rimini ospita nel weekend l’Italian Challenge ed i Campionati Italiani Indoor 2020

Ultimo grande appuntamento stagionale al coperto per il tiro con l’arco italiano, che si appresta a disputare nel fine settimana la sesta edizione dell’Italian Challenge ed i Campionati Italiani Indoor 2020 alla Fiera di Rimini. Domani, venerdì 21 febbraio, si svolgerà un Italian Challenge da record per numero di iscritti con 520 arcieri in gara tra cui diverse coppie di rilievo nell’arco olimpico formate da Marco Morello e Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Federico Musolesi, i fratelli Massimiliano e Claudia Mandia, Lucilla Boari e Simone Guerra, mentre David Pasqualucci sarà affiancato dall’estone Parnat.

Molto interessanti nel compound le coppie miste composte da Andrea Leotta e Marcella Tonioli, Bazzichetto-De Angeli, Anastasio-Brunello, Roner-Fregnan, Ibba-Ret, Bruno-Spano e Franchini-Seimandi. Sabato e domenica ci sarà spazio per gli attesissimi Campionati Italiani Indoor 2020, ultimo atto della stagione al coperto per la Nazionale Olimpica azzurra prima di concentrarsi sui primi impegni di Coppa del Mondo outdoor. Nella prima delle due giornate di gara si disputeranno le qualificazioni di tutte le divisioni, mentre domenica 23 vedremo all’opera i migliori interpreti italiani della disciplina sfidarsi l’uno contro l’altro nelle eliminatorie fino alle finali.

Foto: World Archery