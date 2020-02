Tiro con l’arco, i ladri rubano l’attrezzatura di Mauro Nespoli: “Attenti, fino a 90 metri vi prendo senza impegnarmi”

Ladri in azione all’ASD Arcieri DLF Voghera, dove si allena Mauro Nespoli (Aeronautica Militare): rubate diverse attrezzature e procurati alcuni danni al campo di tiro con l’arco. L’azzurro, che ha conquistato il pass non nominale per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove l’Italia schiererà anche una donna e quindi ha diritto a prendere parte alla gara a coppie miste, su Facebook ha lanciato un monito ai malviventi.

Questo il testo del post su Facebook di Mauro Nespoli: “I ladri hanno deciso di farci visita… Oltre ai danni in giro per il campo, sono stati rubati un riser FIVICS EX verde, una stabilizzazione completa FIVICS 1500D, una coppia di flettenti e una dozzina di frecce Easton X10 spine 600… Di questo materiale non te ne farai nulla, noi faremo in modo di riprendere gli allenamenti per Tokyo… Però se dovessi mai leggere questo post, ricorda… fino a 90 metri non devo neanche impegnarmi troppo per prenderti…“.

IL POST SU FACEBOOK DI MAURO NESPOLI

Foto: World Archery