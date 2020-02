Tennis, WTA Hua Hin 2020: esordio vincente per Elina Svitolina. Vincono le cinesi Zheng e Wang

Buona la prima per Elina Svitolina nel torneo cinese di Hua Hin. La testa di serie numero uno ha superato in due set l’olandese Bibiane Schoofs per 6-2 6-4. Adesso l’ucraina se la vedrà con l’australiana Storm Sanders, numero 318 della classifica mondiale.

Si sono svolti anche dei match del secondo turno. Da segnalare in particolare le vittorie delle cinesi Saisai Zheng e Qiang Wang, che hanno sconfitto rispettivamente En Shuo Liang (Taipei) e la polacca Katarzyna Kawa.

RISULTATI WTA DI HUA HIN (12 FEBBRAIO)

Zheng (Chn) b. Liang (Tpe) 6-4 6-3

Linette (Pol) b. Bondarenko (Ukr) 6-2 6-2

Hibino (Jpn) b. Plipuech (Tha) 6-0 6-1

Svitolina (Ukr) b. Schoofs (Ned) 6-2 6-4

Kung (Sui) b. Zhu (Chn) 6-3 6-1

Wang (Chn) b. Kawa (Pol) 6-3 6-4

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock