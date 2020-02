Tennis, avanzano Andreas Seppi e Miomir Kecmanovic nel primo turno a New York, cade Sandgren

Giorno di esordi a New York per l’ATP di tennis sul cemento statunitense. In casa Italia si può festeggiare per il successo di Andreas Seppi. L’altoatesino ha superato il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3 1-6 7-6 (6) e si è conquistato l’accesso agli ottavi di finale dove incontrerà il padrone di casa Steve Johnson. Il n.75 del ranking è stato protagonista, senza se e senza ma, di un grande incontro, vista la sua “vittima”, ovvero il connazionale Tennys Sandgren (n.53 del mondo). 6-7 (5) 6-3 7-6 (3) lo score in favore di Johnson e per chi in Australia aveva vissuto un sogno, l’impatto con la dura realtà è stato piuttosto duro.

Non si è fatto sorprendere, invece, il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.6 del seeding): il balcanico ha battuto per 6-4 6-2 l’americano (n.70 del ranking) Tommy Paul e agli ottavi attende il vincitore del confronto che vedrà il nostro Paolo Lorenzi sfidare l’altro serbo Danilo Petrovic (n.159 ATP). Entrambi i giocatori provengono dalle qualificazioni. A completamento del quadro il successo dell’americano Marcos Giron per 6-3 6-4 contro Jack Sock e per lo statunitense il prossimo incontro sarà contro il n.4 del seeding Ugo Humbert.

I RISULTATI DEL 10 FEBBRAIO – ATP NEW YORK 2020

M. Kecmanovic (Srb) b. T. Paul (Usa) 6-4 6-2

A. Seppi (Ita) b. D. Dzumhur (Bih) 6-3 1-6 7-6 (6)

S. Johnson (Usa) b. T. Sandgren (Usa) 6-7 (5) 6-3 7-6 (3)

M. Giron (Usa) b. J. Sock (Usa) 6-3 6-4

Foto: LaPresse