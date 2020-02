Tennis, ATP Rotterdam 2020: Monfils e Auger-Aliassime in semifinale, eliminati Rublev e Sinner

Nella giornata odierna si sono disputati i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2020. Sul cemento indoor neerlandese a guadagnare l’accesso in semifinale sono stati Pablo Carreno Busta, Felix Auger-Aliassime, Gael Monfils e Filip Krajinovic. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo in Olanda.

Il primo match di giornata è quello che ha interessato più da vicino il nostro paese, dal momento che era in campo l’altoatesino Jannik Sinner: l’azzurrino ha sfoderato una buona prestazione ma ha pagato l’inesperienza a giocare partite di questo livello e ha ceduto dopo due ore e quarantasei minuti allo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 5-7 6-3 6-7 (6). Il solido ventottenne di Gijon in semifinale incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha sconfitto in due set il sorprendente sloveno Aljaz Bedene, giustiziere di Tsitsipas: dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco il diciannovenne di Montreal si è imposto per 6-4 7-6 (6).

Gael Monfils continua la difesa del titolo: l’istrionico francese, numero 3 del seeding, si è sbarazzato in un’ora e cinquantadue minuti del britannico Daniel Evans con il punteggio di 7-6 (5) 6-2. La Monf in semifinale affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha sconfitto a sorpresa il russo Andrey Rublev, numero 7 del tabellone: dopo un’ora e trentadue minuti di gioco il risultato ha premiato il ventisettenne nativo di Sombor per 7-6 (2) 6-4.

ATP MONTPELLIER 2020: I QUARTI DI FINALE

Pablo Carreno Busta (Esp) – Jannik Sinner (Ita) 7-5 3-6 7-6 (6)

Felix Auger-Aliassime (Can) – Aljaz Bedene (Slo) 6-4 7-6 (6)

Gael Monfils (Fra) – Daniel Evans (Gbr) 7-6 (5) 6-2

Filip Krajinovic (Srb) – Andrey Rublev (Rus) 7-6 (2) 6-4

