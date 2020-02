Tennis, ATP Marsiglia 2020: Tsitsipas e Pospisil ai quarti di finale, Auger-Aliassime sconfigge Travaglia

Altra giornata di match che entra a far parte dell’album dei ricordi nell’ATP di tennis a Marsiglia (Francia). Sul veloce indoor transalpino è terminata al primo turno l’avventura di Stefano Travaglia. L’azzurro ha lottato come un vero leone contro il talentuoso canadese (n.18 del mondo) Felix Auger-Aliassime, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo tre set: 6-7 (3) 7-6 (6) 6-3 lo score in favore del nordamericano, bravo a vanificare le chance “break” del nostro portacolori. Il nativo di Montreal affronterà, quindi, negli ottavi di finale il francese Pierre-Hugues Herbert (n.79 del ranking): il padrone di casa ha sconfitto il kazako Mikhail Kukushkin (n.69 ATP) per 7-6 (4) 6-4. Una prestazione solida quella del 28enne nativo di Schiltigheim.

Altra vittoria per l’altro canadese Vasek Pospisil. A cadere sotto i colpi del n.98 del mondo è stato il polacco Hubert Hurkacz (n.29 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4. Una vittoria limpida per Pospisil che, nei quarti di finale, se la vedrà contro la testa di serie n.2 del torneo Stefanos Tsitsipas. Il greco ha superato per 6-1 6-3 lo svedese Mikael Ymer (n.75 ATP) e dovrà prepararsi a giocare contro l’insidioso nordamericano. A completare il quadro, i successi del bielorusso Egor Gerasimov (n.72 del ranking) contro l’austriaco (n.95 del mondo) Dennis Novak per 7-6 6-3 e del kazako Alexander Bublik (n.55 ATP) contro il padrone di casa Benoit Paire (n.20 del mondo) per 6-3 4-6 6-4. Gerasimov si scontrerà con il n.3 del seeding David Goffin, mentre Bublik attende ai quarti il vincente della super sfida tra Denis Shapovalov (testa di serie n.4) e il croato Marin Cilic.

ATP Marsiglia 2020: risultati 19 febbraio

E. Gerasimov (Blr) b. D. Novak (Aut) 7-6 (3) 6-3

V. Pospisil (Can) b. H. Hurkacz (Pol) 6-3 6-4

P.H. Herbert (Fra) b. M. Kukushkin (Kaz) 7-6 (4) 6-4

F. Auger-Aliassime (Can) b. S. Travaglia (Ita) 6-7 (3) 7-6 6-3

S. Tsitsipas (Gre) b. M. Ymer (Swe) 6-1 6-3

A. Bublik (Kaz) b B. Paire (Fra) 3-6 6-4 6-4

