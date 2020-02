Taekwondo, Simone Alessio sontuoso! L’azzurro si aggiudica la President’s Cup 2020!

Si è da poco conclusa la seconda giornata della President’s Cup 2020: sui tatami della Helsingborg Arena i migliori atleti del mondo sono impegnati in uno dei tornei più importanti in vista delle Qualificazioni Olimpiche di Milano (17-19 aprile). Dopo il grande exploit di ieri da parte di Vito Dell’Aquila, l’Italia ha calato il bis grazie alla vittoria di Simone Alessio nei -80kg. Il diciannovenne azzurro è stato autore di cinque incontri di altissimo livello: in mattinata ha superato ai sedicesimi il greco Nikolaos Tzellos (23-3), poi nel corso della giornata ha fatto fuori agli ottavi il belga Nicholas Stefan Corten (14-7), ai quarti il francese Ismael Bouzid Souhili (golden round) e in semifinale il norvegese Victor Asp (24-12), prima di strapazzare in finale il croato Toni Kanaet (12-9).

Gli altri italiani in gara oggi hanno ben figurato, purtroppo sono però tutti rimasti ai piedi del podio. Sofia Zampetti (-46kg) si è spinta fino ai quarti di finale, dove è stata eliminata dalla croata Lena Stojkovic (29-9), stesso risultato per Roberto Botta (-87kg), che si è dovuto inchinare di fronte al serbo Mahdi Khodabakhshi (12-8). Sarah Al Halwani ha invece perso al secondo turno contro la russa Elizaveta Chekanova (12-8).

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata.

UOMINI

-74kg

1. ARTYUKHOV DMITRIY (RUS)

2. QUESADA BARRERA DANIEL (ESP)

3. CHICOTE ZAFRA JAVIER (ESP)

3. TAGHIZADE AYKHAN (AZE)

-80kg

1. ALESSIO SIMONE (ITA)

2. KANAET TONI (CRO)

3. ASP VICTOR (NOR)

3. TELIKOSTOGLOU APOSTOLOS (GRE)

-87kg

1. GHOBADI OUGHAZ PAYAM (AZE)

2. KHODABAKHSHI MAHDI (SRB)

3. KAMALOV RAFAEL (RUS)

3. MARTINS SOARES ICARO MIGUEL (BRA)

+87kg

1. AIUKAEV RAFAIL (RUS)

2. ALBA RAFAEL (CUB)

3. ISAEV RADIK (AZE)

3. HEALY JONATHAN (USA)

DONNE

-46kg

1. STOJKOVIC LENA (CRO)

2. ZRIHEN MICHAL (ISR)

3. MEDVEDEVA LARISA (RUS)

3. ANTUNOVIC PAULA (CRO)

-49kg

1. BOGDANOVIC TIJANA (SRB)

2. RYADNINSKAYA ELIZAVETA (RUS)

3. CEREZO IGLESIAS ADRIANA (ESP)

3. CHEKANOVA ÉLIZAVETA (RUS)

-53kg

1. FILIPPOVA ARINA (RUS)

2. YILMAZ TUGBA (TUR)

3. ABAKAROVA Patimat (AZE)

3. MIRONYUK ALENA (RUS)

-57kg

1. ILGUN HATICE KUBRA (TUR)

2. JONES JADE (GBR)

3. ZOLOTIC ANASTASIJA (USA)

3. ADAMKIEWICZ PATRYCJA (POL)

Foto: FITA