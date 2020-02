Superlega volley oggi in tv, orari turno infrasettimanale: calendario partite, programma, streaming (5 febbraio)

Oggi mercoledì 5 febbraio si gioca la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale della regular season, si arriva alla metà del girone d’andata e ogni punto inizia a pesare nella definizione della griglia dei playoff. Ci aspetta una serata davvero di fuoco che prevede soprattutto il big match Modena-Civitanova: la Lube capolista fa visita ai Canarini, terzi della classe e desiderosi di vincere un incontro di cartello. Perugia insegue i cucinieri a tre punti di distacco e non dovrebbe avere problemi a imporsi sul campo di Vibo Valentia. Da non perdere lo scontro diretto tra Trento e Milano che vale una fetta importante di quarto posto, il derby veneto tra Verona e Padova promette scintille, Ravenna-Cisterna completa il programma di oggi mentre domani andrà in scena il posticipo tra Monza e Piacenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle partite di oggi (mercoledì 5 gennaio) valide per la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Modena-Civitanova sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, tutti gli altri incontri saranno visibili in diretta streaming su Eleven Sports. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire tutte le partite.

CALENDARIO 19^ GIORNATA SUPERLEGA OGGI (5 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO:

19.30 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Leo Shoes Modena vs Cucine Lube Civitanova (diretta tv su RaiSport)

20.30 Itas Trentino vs Allianz Milano (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Calzedonia Verona vs Kioene Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Consar Ravenna vs Top Volley Cisterna (diretta streaming su Eleven Sports)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO:

20.30 Vero Volley Monza vs Gas Sales Piacenza (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LPS/Luigi Mariani