Sport in tv oggi (mercoledì 5 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 5 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport: tantissimo volley con Scandicci che affronta il VakifBank nella Champions League di volley, il turno infrasettimanale di SuperLega, gli impegni di Busto Arsizio e Monza in CEV Cup ma poi anche Lazio-Verona di Serie A per il calcio, inizia la Fed Cup per l’Italia e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 5 febbraio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (5 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO:

11.00 TENNIS – ATP Montpellier, secondo turno (diretta tv su Supertennis)

11.00 TENNIS – ATP Pune, secondo turno (diretta tv su Supertennis)

14.00 CICLISMO – Vuelta a la Comunitat Valenciana, prima tappa (diretta tv su Eurosport)

15.00 FED CUP (“Serie C”) – Italia-Austria

16.00 TENNIS – ATP Cordoba, secondo turno

18.00 BASKET (Eurolega) – Zenit San Pietroburgo-Fenerbahce (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno ottavi di finale) – Developres Resovia-Busto Arsizio

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Florentia

18.30 CALCIO (Coppa di Germania, ottavi di finale) – Due partite: Bayer Leverkusen-Stoccarda, Verl-Union Bertlino

18.30 BASKET (Eurocup) – Promitheas-Brescia (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa-Panathinaikos (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 CALCIO (Ligue 1) – Sei partite: Brest-Bordeaux, Lione-Amiens, Montpellier-Metz, Nimes-Digione, Reims-Nizza, Tolosa-Strasburgo (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY (SuperLega) – Vibo Valentia-Perugia (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 BASKET (Eurocup) – Virtus Bologna-Partizan (diretta streaming su Eurosport Player)

20.00 BASKET (Champions League) – Manresa-Sassari (diretta streaming su Eurosport Player)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Khimi Mosca (diretta streaming su Eurosport Player)

20.15 BASKET (Eurocup) – Venezia-Oldenburg (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 VOLLEY (SuperLega) –Modena-Civitanova (diretta tv su RaiSport)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Tre partite: Ravenna-Latina, Trento-Milano, Verona-Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Scandicci-VakifBank Istanbul (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno ottavi di finale) – Monza-Dinamo Kazan

20.45 CALCIO (Coppa di Germania, ottavi di finale) – Due partite: Bayern Monaco-Hoffenheinm, Saarbrucken-Karlsruher

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Verona (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (FA Cup, replay 16esimi di finale) – Tottenham-Southampton (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1) – St. Etienne-Marsiglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Valencia-Barcellona (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Lazio

Foto: Valerio Origo