Giornata ricca di sport in questa domenica 16 febbraio. Sport invernali in primo piano con la Coppa del Mondo di sci alpino, Mondiali di slittino, di speed skating e di biathlon, con l’Italia che vuole regalarsi tante e soddisfazioni a dare un connotato azzurro ben chiaro. Assisteremo poi agli ultimi match dei tornei di tennis sparsi per il mondo, alla Final Four di basket, alla Serie A di calcio e al campionato di volley maschile e femminile di Serie A.

Sport in tv oggi (domenica 16 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 16 febbraio:

09.00 SKELETON (Coppa del Mondo/Europei) – Gara femminile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

10.00 RALLY (Mondiale 2020, Svezia) – Ultima giornata (diretta streaming su DAZN)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 TENNIS (WTA Hua Hin) – Finale (Diretta tv su SuperTennis)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS225 maschile a Tauplitz (diretta tv su Eurosport)

11.15 SLITTINO (Mondiali) – Singolo maschile a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

12.30 BOB (Coppa del Mondo/Europei) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

12.30 CALCIO (Serie A) – Udinese-Hellas Verona (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Inter (diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV)

13.00 TENNIS (ATP Rotterdam) – Finale (Diretta tv su SuperTennis)

13.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Dordrecht: 500 e 1000 metri maschili e femminili, finali staffette (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

13.00 BIATHLON (Mondiali) – Inseguimento femminile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.40 CICLOCROSS (Ethias Cross | Hulst) – Prova femminile

14.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 15 km tecnica classica maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

14.30 TENNIS (WTA San Pietroburgo) – Finale (Diretta tv su SuperTennis)

14.45 CICLISMO (Trofeo Laigueglia) – Diretta tv su RaiSport+ HD, live streaming su Rai Play

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Brescia (diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sampdoria-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Perugia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Trapani (diretta streaming su DAZN)

15.15 BIATHLON (Mondiali) – Inseguimento maschile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Caserta-UYBA Busto Arsizio (diretta streaming su LVF TV)

15.50 SLITTINO (Mondiali) – Team Relay a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

16.00 LOTTA (Europei) – Ripescaggi stile libero 61-74-86-92-125 kg

16.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 m tecnica classica femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

17.00 CICLISMO – Clasica de Almenria (diretta tv su Eurosport)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Casalmaggiore-Brescia (diretta streaming su LVF TV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Conegliano-Novara (diretta streaming su LVF TV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Cuneo-Firenze (diretta streaming su LVF TV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Filottrano-Monza (diretta streaming su LVF TV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Perugia-Bergamo (diretta streaming su LVF TV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Scandicci-Chieri ’76 (diretta streaming su LVF TV)

17.50 BASKET (Final Eight Coppa Italia) – Finale (diretta tv su Eurosport)

18.00 LOTTA (Europei) – Finali stile libero 61-74-86-92-125 kg

18.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Napoli (diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Latina-Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Lube Civitanova-Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Milano-Sora (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Monza-Verona (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Ravenna-Perugia (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 TENNIS (ATP Buenos Aires) – Finale (Diretta tv su SuperTennis)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Quarta giornata a Salt Lake City: 1500 metri maschili e femminili, mass start maschile e femminile (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Trentino-Modena (diretta tv su RaiSport, live streaming su Rai Play)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Inter (diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle a Calgary (diretta tv su Eurosport)

21.00 CALCIO (Liga) – Real Madrid-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

Foto: LaPresse