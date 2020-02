Speed skating, Graeme Fish firma il record del mondo sui 10000, sesto Davide Ghiotto ai Mondiali 2020

Sono proseguiti nella tarda serata italiana di oggi, venerdì 14 febbraio, i Mondiali su singole distanze di speed skating, che si disputano a Salt Lake City, Utah, USA, fino a domenica 16 febbraio: assegnati questa sera altri quattro titoli della rassegna iridata, con l’ottimo sesto posto di Davide Ghiotto nei 10000, gara nella quale il canadese Graeme Fish firma il record del mondo.

I 10000 metri maschili vanno al canadese Graeme Fish, il quale firma uno stratosferico record del mondo in 12’33″868, sfilando il primato al connazionale Ted-Jan Bloemen (12’36″30), che questa sera deve accontentarsi della seconda piazza, staccato però di 11″14, con il tempo di 12’45″010. Completa il podio il tedesco Patrick Beckert, terzo a 14″06 con il personale in 12’47″934. Ottimo sesto posto per Davide Ghiotto, a 24″43, con il crono di 12’58″304, mentre si ritira Nicola Tumolero, senza energie nel finale dopo un’ottima prima parte di gara, forse troppo dispendiosa.

Il team pursuit femminile va al Giappone (Takagi, Takagi, Sato), che vince in 2:50.766, andando a precedere di 1.89 i Paesi Bassi (Wüst, Achtereekte, de Jong), secondi in 2:52.656, e di 2.86 il Canada (Blondin, Weidemann, Maltais), terzo classificato in 2:53.628.

I 500 metri maschili vanno invece al russo Pavel Kulizhnikov, che vince con il crono di 33.727 e batte di 0.26 il connazionale Ruslan Murashov, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore con il personale in 33.995. Sale sul gradino più basso del podio il nipponico Tatsuya Shinhama, che chiude in 34.035, a 0.30 dal vincitore.

Loading...

Loading...

Nei 500 metri femminili la medaglia d’oro va alla nipponica Nao Kodaira, che vince in 36.692 e va a precedere di 0.04 la russa Angelina Golikova, al personale in 36.741, mentre completa il podio l’altra russa Olga Fatkulina, terza a 0.09, anche lei al personale in 36.789.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse