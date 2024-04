MotoGP, Bagnaia batte Marquez dopo un duello mozzafiato e vince il GP di Spagna! Cade Martin, Mondiale apertissimo

Francesco Bagnaia confeziona una delle imprese più belle della sua carriera e, nel momento più complicato di questo avvio di stagione, rinasce improvvisamente vincendo il Gran Premio di Spagna 2024 al termine di un duello mozzafiato con Marc Marquez. Un successo pesantissimo per Pecco, che sfrutta nel migliore dei modi il passo falso di Jorge Martin (caduto a 15 giri dalla fine mentre era in testa) accorciando notevolmente le distanze dalla vetta del Mondiale.

Il campione del mondo in carica, che raggiunge quota 20 affermazioni in MotoGP (30 complessive nel Motomondiale conteggiando anche le classi inferiori), si è inventato una gara capolavoro sin dalla partenza a Jerez de la Frontera, recuperando addirittura dal settimo al primo posto nel corso del giro inaugurale e gestendo in maniera ottimale le gomme sulla lunga distanza per difendersi dagli attacchi di uno scatenato MM93 nel finale.

L’otto volte campione iridato ha ripreso Bagnaia con un ritmo eccezionale, ingaggiando un testa a testa infuocato per la vittoria del Gran Premio a suon di sorpassi, controsorpassi e carenate al limite. Il torinese è stato in grado di rispondere colpo su colpo, facendo infine la differenza nelle ultime tre tornate con un forcing clamoroso e non consentendo al fuoriclasse spagnolo di provare un nuovo sorpasso.

Alle spalle dei due grandi protagonisti della domenica andalusa, può festeggiare anche Marco Bezzecchi per un terzo posto estremamente prezioso e significativo dopo un avvio di 2024 oltremodo deludente. Dominio Ducati testimoniato anche dalla quarta piazza di Alex Marquez e dalla quinta di Enea Bastianini, per un pokerissimo impressionante della Casa di Borgo Panigale. In difficoltà l’Aprilia di Maverick Viñales e la KTM GasGas di Pedro Acosta, 9° e 10°.

Nonostante lo zero odierno, Martin conserva comunque la leadership della classifica generale con un margine di 17 punti su Bagnaia, 22 su Bastianini, 23 su Acosta, 29 su Viñales, 32 su Marc Marquez, 33 su Binder, 53 su Aleix Espargarò, 56 su Bezzecchi e 58 su Di Giannantonio.

CLASSIFICA GP SPAGNA MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’58.053 161.9

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’58.425 161.9 0.372

3 16 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’01.956 161.6 3.903

4 13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’05.258 161.4 7.205

5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’05.306 161.4 7.253

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’05.854 161.4 7.801

7 9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’08.116 161.2 10.063

8 8 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 41’09.032 161.2 10.979

9 7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’09.270 161.2 11.217

10 6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 41’18.815 160.5 20.762

11 5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 41’21.561 160.4 23.508

12 4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 41’21.637 160.4 23.584

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’26.505 160.0 28.452

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’27.102 160.0 29.049

15 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’30.068 159.8 32.015

16 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 41’39.486 159.2 41.433

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’41.376 159.1 43.323

RITIRATI

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 32’04.415 157.2 6 laps

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 28’07.033 160.4 8 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 28’07.194 160.4 8 laps

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 18’27.477 158.1 14 laps

89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 16’26.656 161.3 15 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 14’59.334 159.3 16 laps

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 14’59.411 159.3 16 laps

26 Daniel PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 5’03.969 157.1 22 laps