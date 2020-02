Softball: sei giocatrici della Nazionale italiana entreranno nell’Esercito

Il 5 maggio sarà una data importante per il softball italiano: per la prima volta sei giocatrici della Nazionale Italiana entreranno a far parte dell’Esercito. Non era mai accaduto nella storia di questo sport che delle atlete entrassero in un’organizzazione sportiva militare.

I sei posti saranno assegnati tramite concorso e rappresentano il culmine di un progetto della durata di tre anni.

Così si è espresso in merito il presidente della FIBS Andrea Marcon: “Già ad inizio 2017 abbiamo cominciato a discutere dell’inserimento di atleti e atlete nel Gruppo Sportivo Esercito e tale obiettivo ci è stato da subito subordinato alla Qualificazione Olimpica e pertanto, purtroppo, è arrivato a compimento solo per il softball, ma sono certo che, in futuro, questa opportunità verrà concessa anche ai ragazzi del baseball. Spero che, seguendo l’esempio dell’Esercito Italiano, anche altri gruppi sportivi apriranno le porte alla nostra Federazione. Mi corre l’obbligo, in realtà il piacere, di ringraziare lo Stato Maggiore dell’Esercito per aver creduto nelle potenzialità delle nostre discipline e per aver addirittura ampliato il numero di posti a disposizione inizialmente previsti per le ragazze“.

Foto: FIBS / EzR NADOC