Softball, Australia Pacific Cup 2020: Italia vittoriosa su Cina Taipei, poi fa soffrire le padrone di casa

L’Italia non entra nelle semifinali di Australia Pacific Cup di softball, ma nel complesso si comporta bene anche nella terza giornata della competizione, battendo Cina Taipei e dando molto a lungo filo da torcere alle padrone di casa dell’Australia. Resta, per le nostre portacolori, un match da giocare nella notte.

Nel primo incontro le azzurre del manager Enrico Obletter vincono 6-3 con una combinazione di ottimo attacco e prestazione di livello di Alexia Lacatena al lancio. Il punteggio, in realtà, è meno severo in relazione a ciò che s’è visto nell’intero match. Nonostante un caldo che anticipa l’inizio alle 9 e, alla fine, fa registrare una temperatura di 39 gradi, l’Italia si mostra pronta e colpisce subito a partire dal singolo di Giulia Koutsoyanopulos, ed è lei, dopo una base su ball di Carosone, a sfruttare l’errore di Yi Yen per firmare l’1-0 su altro singolo di Piancastelli. Di nuovo Koutsoyanopulos, nel secondo inning, trova un triplo al centro che fa arrivare a casa Vigna, che in precedenza aveva fatto lo stesso con Marrone (via singolo). Le azzurre ricominciano a spingere nella quinta ripresa, con i singoli di Lara Cecchetti e Vigna trasformati in 5-0 da Howard e Marrone, e nella sesta, in cui un lancio pazzo permette a Koutsoyanopulos di portare le azzurre sul 6-0. Nell’ultimo inning Cina Taipei si risveglia, segnano Ting-En Chiang, Yi Yen e Yi-Ting Yang, ma è tardi: la vittoria va all’Italia.

Altrettanto caratterizzato dal caldo, tant’è vero che per due volte si deve sospendere tutto per 5 minuti, è il secondo match, quello con l’Australia. In questo caso i due attacchi non riescono a farsi particolarmente male per lungo tempo, con le difese sempre attente a non lasciare alcuno spiraglio. Il punto di svolta arriva nel sesto inning, con la base su ball concessa a Long-Droppert, il bunt di Whitefield che la porta in terza e poi il doppio di Sorensen che porta proprio Long-Droppert a firmare il vantaggio australiano con un doppio. Proprio Sorensen aumenta lo scarto con un errore di Filler, mentre lo 0-3, dopo il cambio delle pitcher tra Greta Cecchetti e Cacciamani, è opera di Lack su doppio di Trim. L’Italia prova a reagire nel poco tempo a disposizione, ma una presa in tuffo di Lack su palla centrale di Longhi funge da sipario sulla partita.

Foto: FIBS / EzR NADOC