Sinner-Goffin in tv oggi: orario, programma, streaming Atp Rotterdam 2020

Il mondo tennistico italiano ha tanta voglia di vedere all’opera Jannik Sinner e oggi ci sarà un test molto interessante per l’altoatesino: la giovane promessa azzurra affronterà infatti il belga David Goffin, numero 10 del ranking mondiale, agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam (Olanda).

Sinner ha superato il primo turno senza nemmeno bisogno di sporcare la racchetta, dal momento che ha beneficiato della decisione del suo avversario, il moldavo Radu Albot, di non presentarsi in campo. Discorso diverso per Goffin, che ha battuto in rimonta il padrone di casa Robin Haase, perdendo a sorpresa il primo set per 6-3 ma riuscendo poi a ribaltare la situazione vincendo il secondo parziale al tie-break e il terzo per 6-4.

Il match tra Sinner e Goffin comincerà alle ore 11.00 e sarà il primo della lunga giornata neerlandese. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma Sky) e sarà visibile anche sui canali social e web di SuperTennis. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale aggiornandovi su ogni singolo scambio.

SINNER-GOFFIN OGGI: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Giovedì 13 febbraio 2020

Ore 11.00: Jannik Sinner – David Goffin

Diretta tv – SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma Sky)

Diretta streaming – SuperTennis

Diretta Live testuale – OA Sport

