Sci alpino, startlist e pettorali di partenza gigante Kranjska Gora 2020: programma, orario e tv

Sabato 15 febbraio si disputerà il gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sul pendio sloveno dove Federica Brignone andrà a caccia della vittoria: la leader della classifica di specialità insegue un risultato di lusso per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin in classifica generale visto che la statunitense salterà anche questo appuntamento dopo la morte del papà. L’azzurra, attardata di 145 punti dalla fuoriclasse americana, se la dovrà vedere con Marta Bassino ma anche con la slovacca Petra Vlhova, con la svizzera Wendy Holdener, con la neozelandese Alice Robinson, con la norvegese Mina Fuerst Holtmann, con la rientrante francese Tessa Worley.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist e i pettorali di partenza del gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIGANTE KRANJSKA GORA 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 15 FEBBRAIO:

10.00 Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche

13.00 Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche

GIGANTE KRANJSKA GORA 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIGANTE KRANJSKA GORA 2020: STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA

1 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

5 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

9 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

10 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

11 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

13 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

14 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

15 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

break

16 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic

17 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

18 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

19 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol

20 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

21 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

22 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

break

23 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

24 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

25 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

26 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

27 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

28 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

29 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

30 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

break

31 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

32 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

33 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

34 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

35 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

36 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

37 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

38 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

39 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

40 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

41 435401 CZAPSKA Zuzanna 1998 POL

42 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

43 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

44 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA Voelkl

45 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head

46 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

47 6295096 FANTI Francesca 1999 ITA

48 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

49 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

50 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

51 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS

52 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

53 565490 OBLAK Rebeka 2001 SLO Atomic

54 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

55 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

56 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE Kaestle

57 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

