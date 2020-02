Sci alpino, startlist aggiornata nel superG femminile: Federica Brignone e Sofia Goggia nella top-7

Il weekend di Sochi (Russia) fa già parte dell’album dei ricordi e le condizioni meteorologiche hanno rappresentato una gatta da pelare per gli organizzatori. Tuttavia, la chiosa sulle nevi russe è stata trionfale per la squadra italiana femminile di sci alpino. L’ennesima doppietta in Coppa del Mondo firmata da Federica Brignone e da Sofia Goggia in superG ha dato ulteriori conferme sullo stato di eccellente forma dell’Italia “versione rosa”. E così, grazie a questi risultati, Brignone può vantare la leadership in tre graduatorie di specialità differenti: superG, gigante e combinata. Sulla base di questi risultati la valdostana e la bergamasca sono parte integrante del primo gruppo di merito del supergigante, rientrando nella top-7 riservata alle migliori della specialità. A guidare questa starlist c’è sempre l’americana Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale di CdM, davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg e a Federica, mentre Goggia è sesta.

Startlist aggiornata nel superG femminile

1. SHIFFRIN Mikaela USA 379

2. REBENSBURG Viktoria GER 312

3. BRIGNONE Federica ITA 298

4. SUTER Corinne SUI 271

5. SCHMIDHOFER Nicole AUT 266

6. GOGGIA Sofia ITA 264

7. GUT-BEHRAMI Lara SUI 256

8. VENIER Stephanie 212

9. WEIRATHER Tina LIE 189

10. TIPPLER Tamara AUT 163

15. CURTONI Elena ITA 123

17. BASSINO Marta ITA 112

19. MARSAGLIA Francesca ITA 103

20. DELAGO Nicol ITA 102

25. SCHNARF Johanna ITA 66

28. FANCHINI Nadia ITA 55

46. PIROVANO Laura ITA 15

59. DELAGO Nadia ITA 4

61. HOFER Anna ITA 2

Foto: LaPresse