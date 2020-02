Sci alpino, slalom Chamonix 2020: Kristoffersen per l’allungo. Noel e Yule primi rivali, gli azzurri per stupire

A Chamonix va in scena il nono slalom della stagione della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Ennesimo appuntamento tra i pali stretti e gara assolutamente fondamentale sia in ottica classifica generale sia in quella di specialità.

A Schladming è arrivata la seconda vittoria dell’anno in slalom per Henrik Kristoffersen. Il norvegese si presenta al cancelletto di partenza con il pettorale rosso di leader della generale e della classifica di slalom, ma in entrambe le graduatorie il suo primato è sempre minato da molti avversari. Nella generale adesso Kristoffersen ha 55 punti di vantaggio su Pinturault (877 contro 822) e sicuramente ha l’occasione di incrementare il distacco in slalom, specialità dove va più forte del transalpino.

Nello stesso tempo il norvegese deve difendere la vetta della classifica di specialità e non può permettersi assolutamente dei passi falsi. Lo svizzero Daniel Yule ed il francese Clement Noel inseguono il norvegese e sono anche gli unici insieme a lui ad aver vinto più di una gara in stagione (addirittura tre per l’elvetico).

La concorrenza tra i rapid gates è comunque molto elevata. Puntano ad un piazzamento sul podio anche lo svizzero Ramon Zenhaeusern e soprattutto l’austriaco Marco Schwarz, apparso in ottima forma nelle ultime gare dopo il terzo posto di Adelboden ed il secondo di Kitzbuehel.

Capitolo Italia. Simon Maurberger ed Alex Vinatzer sono reduci da una bella prestazione a Schladming, dove hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto. L’obiettivo per i due giovani azzurri è quello di confermarsi anche a Chamonix. Punta alla Top-10 anche Giuliano Razzoli, che cerca di ritrovare quel feeling avuto a Kitzbuehel, dove chiude in settima posizione.

Foto: LaPresse