Sci alpino, Marta Bassino: “Non mi sono divertita perché la pista era veramente al limite”

E’ stata una giornata decisamente particolare quella di oggi per lo sci alpino al femminile. C’era grande attesa per il super-G di Garmisch che ha portato, però, solo un quinto posto ottenuto da Federica Brignone e una decima piazza quella ottenuta da Marta Bassino. Ha trionfato svizzera Suter che ha scavalcato anche la sciatrice valdostana in vetta alla classifica di specialità.

Paura per Sofia Goccia che è uscita e ha sbattuto violentemente il braccio contro la porta, per lei una frattura scomposta che sarà operata già nella giornata di domani. Nel post gara Bassino ha dichiarato di non essersi divertita perchè le condizioni della pista non erano buone, nonostante questo si ritiene soddisfatta per il risultato ottenuto.

“Nel complesso della mia manche sono soddisfatta, però non mi sono divertita perché la pista era veramente al limite e quando è così senti gli sci che ti prendono sulle lastre e sbattono e cominci a non fidarti tanto. Mi auguro che le prossime gare siano più belle“.

salvatore.serio@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo