Sci alpino, Federica Brignone è seconda nella prova della discesa di Crans Montana alle spalle di Nina Ortlieb

Una splendida Nina Ortlieb chiude nettamente in vetta la prova della discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 che si disputerà domani alle ore 10.05. L’austriaca, infatti, ha completato la sua prova con il tempo di 1:29.05 rifilando ben 96 centesimi alla nostra Federica Brignone che inizia nel migliore dei modi un fine settimana nel quale cercherà ufficialmente l’assalto alla prima posizione della classifica generale, contando il perdurare dell’assenza di Mikaela Shiffrin. Terza posizione per la svizzera Joana Haehlen che continua a farsi largo ai piani alti e chiude a 1.03 dalla vetta.

Quarta posizione per l’austriaca Nicole Schmidhofer a 1.06, quinta la svizzera Corinne Suter a 1.14, sesta la nostra Francesca Marsaglia autrice di una buona prova con 1.15 da Ortlieb. Settima la slovacca Petra Vlhova a 1.17 con gli occhi di tutti addosso. La sciatrice classe 1995, come Federica Brignone, vuole la vetta della classifica e si sta preparando nel migliore dei modi per questo weekend elvetico per conquistare il maggior numero di punti possibile. Ottava la nostra Elena Curtoni a 1.43, smaniosa di tornare ai livelli di Bansko, quindi non la slovena Ilka Stuhec a 1.52 davanti alla padrona di casa Lara Gut-Behrami a 1.56. Undicesima la canadese Marie-Michelle Gagnon a 1.60 davanti all’austriaca Stephanie Venier a 1.77 ed a Marta Bassino che non forza in maniera particolare ed è tredicesima a 1.79.

Le altre italiane: diciottesima Laura Pirovano a 1.96, trentaquattresima Nadia Delago a 3.53, quindi trentottesima Verena Gasslitter a 4.19, mentre non ha concluso la sua prova Nicol Delago.

Foto: Lapresse