Sci alpino, Coppa Europa 2020: Mathieu Faivre vince il SuperG di Sella Nevea, terzo Guglielmo Bosca, 6° De Aliprandini

Mathieu Faivre si è aggiudicato il supergigante di Sella Nevea valevole per la Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Il gigantista francese ha dominato la scena chiudendo con il tempo di 1:13.14, rifilando 54 centesimi all’austriaco Raphael Haaser, vincitore della prova di ieri, e 87 al nostro Guglielmo Bosca che completa il podio in terza posizione grazie ad una prova di alto livello. Buone notizie per l’Italia che piazza tre atleti nelle prime sette posizioni.

Conclude in quarta posizione l’austriaco Maximilian Lahnsteiner a 1.28, quinto il tedesco Stefan Luitz a 1.46, mentre è sesto il nostro Luca De Aliprandini a 1.50 davanti a Giovanni Franzoni settimo a 1.57. Ottavo il leader della classifica generale, il norvegese Atle Lie McGrath a 1.59, quindi noni a pari merito il nostro Alexander Prast e l’austriaco Andreas Ploier a 1.65.

Gli altri italiani: diciannovesimo Pietro Zazzi a 2.38, ventesimo Henri Battilani a 2.44, ventunesimo Nicolò Molteni a 2.45, mentre chiudono attorno alla trentesima Pietro Canzio a 2.88 e Federico Paini a 2.93. Non hanno concluso la loro prova Matteo Vaghi,Mattia Cason e Hugo Mittermair.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse