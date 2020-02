Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach 2020: si parte dallo start di riserva alle ore 11.30. Alle 11.00 la decisione della giuria

Non inizia al meglio la giornata che prevede il supergigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino a Saabach, in Austria: la conclusione della due giorni di gare che va a sostituire la trasferta cinese di Yanqing, cancellata per le ben note questioni del coronavirus, rischia di saltare per le condizioni meteo.

A causa della nevicata in corso e del forte vento, infatti, la giuria ha deciso che la partenza del supergigante maschile avverrà dallo start di riserva. L’orario del via della gara è stato posticipato alle 11.30, ma la prossima decisione della giuria verrà presa alle ore 11.00.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: FISI Pentaphoto