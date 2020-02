Sci alpino, Coppa del Mondo Rosa Khutor 2020: in programma il SuperG, si riuscirà a correre?

Per il momento il risultato è quarto: Generale Inverno-Coppa del Mondo di sci alpino femminile 4-0. Sono proprio quattro, infatti, le cancellazioni avvenute in questo fine settimana di Rosa Khutor (Russia). Tre prove di discesa e la discesa stessa che doveva andare in scena nella giornata di ieri. A questo punto la domanda è inevitabile. Si riuscirà a gareggiare sul pendio russo? Le pesanti nevicate delle scorse ora hanno messo completamente in ginocchio il calendario ma, a quanto pare, oggi la situazione dovrebbe migliorare.

Il supergigante se non ci saranno ulteriori problemi, scatterà alle ore 9.00 e sarà davvero una gara particolare. Le atlete sono ferme in hotel da diversi giorni e non vedono l’ora di scendere in pista. Tra queste, sicuramente, le sciatrici italiane che vogliono assolutamente riprendere il discorso aperto a Bansko e, sostanzialmente, in tutta la stagione.

Gli ultimi risultati, e la stagione nel proprio complesso, hanno esaltato un gruppo che sta veramente impressionando. E, l’aspetto più incredibile, è che il punto di riferimento delle prove veloci, Sofia Goggia, sia quella che ha vinto di meno in questi mesi. La sua voglia di rifarsi sarà immensa e la vogliamo mettere proprio per questo motivo come grande favorita per il supergigante odierno. Alle sue spalle tante altre frecce all’arco tricolore. Federica Brignone e Marta Bassino faranno da apripista a Elena Curtoni, dopo la vittoria di Bansko, quindi a Nicol Delago e Francesca Marsaglia, per un gruppo che, preso singolarmente, può puntare al successo in ogni occasione.

L’assenza di rivali pericolose come Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova renderà le cose più semplici per le italiane? Non è detto. Le rivali non mancheranno come Corinne Suter, Viktoria Rebensburg, Lara Gut-Behrami e le numerose austriache che, in questa annata, stanno deludendo. Ma, ovviamente, per le nostre portacolori si tratta, e si trattava, di occasioni da non lasciarsi scappare per proseguire nell’ottimo percorso intrapreso. Si disputerà il SuperG di Rosa Khutor? La grande domanda è proprio questa.

Foto: Valerio Origo