Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana 2020: Brignone e Vlhova per il sorpasso su Shiffrin. Suter vede la coppa di discesa

Sarà una tre giorni importante quella di Crans Montana per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulle nevi svizzere si gareggerà per due volte in discesa (domani e sabato) e poi domenica è in programma una combinata. Un lungo fine settimana, che potrebbe essere decisivo anche per la classifica generale. Infatti non ci sarà ancora Mikaela Shiffrin e, dunque, Federica Brignone e Petra Vlhova hanno l’occasione di superare l’americana.

Soprattutto l’azzurra può davvero effettuare il sorpasso. La valdostana si è comportata molto bene nella prova cronometrata odierna (seconda) e dunque vuole essere protagonista già da domani. Obiettivo centrare il podio in almeno una delle due discese o comunque restare sempre tra le prime cinque. Fondamentale fare bene in discesa e poi sfruttare l’amata combinata, specialità nella quale ha vinto negli ultimi due anni consecutivi in quel di Crans Montana.

Per la slovacca sicuramente le due discese rappresentano un ostacolo e dovrà davvero essere perfetta per provare ad avvicinare la vetta della generale, ma sicuramente in combinata Vlhova fa molta paura, visto che in slalom è una fuoriclasse.

Sarà un fine settimana importantissimo anche per Corinne Suter. Sulle nevi di casa la svizzera si gioca la Coppa di discesa, visto che attualmente è in testa con più di cinquanta punti proprio su Shiffrin. Suter è la favorita in queste due gare, ma dovrà vedersela sicuramente con l’austriaca Nicole Schmidhofer, che chiuse al secondo posto lo scorso anno (vinse Sofia Goggia).

In combinata Brignone parte con i favori del pronostico, ma l’azzurra non deve sbagliare in slalom. I rapid gates sono sicuramente l’arma in più di Petra Vlhova e anche di Wendy Holdener, anche lei tra le migliori della specialità. Ci proverà ad essere della partita anche Marta Bassino, terza in questa stagione ad Altenmarkt.

Foto: LaPresse