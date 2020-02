Scherma, Coppa del Mondo 2020: la spada femminile riparte dal trofeo ‘Ciutat de Barcelona’

Dopo una settimana di ‘pausa’, riparte la Coppa del Mondo 2019-2020 di spada femminile, giunta quasi al giro di boa nella sua fase ‘regolare’ (cioè prima di campionati continentali e Olimpiadi), ovvero alla quarta tappa a livello individuale, terza a squadre. Sempre importante, se non decisiva, per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020.

Le ragazze si trasferiranno in questi giorni a Barcellona, in Spagna, dove andrà in scena la 44ma edizione del Trofeo Ciutat de Barcelona (rigorosamente in lingua catalana), dal 7 al 9 febbraio 2020, organizzato in coabitazione dalla federazione iberica e proprio da quella catalana di scherma. Trofeo che nacque come gara maschile mentre ormai dal 2005 è dedicato alle ragazze e lo scorso anno ha visto una partecipazione record di 280 schermidori provenienti da 55 Paesi diversi. L‘Italia conserva ottimi ricordi da queste parti, visto che a livello individuale hanno saputo imporsi sia Angelo Mazzoni che Sandro Cuomo, attuale CT azzurro, e nel recente passato Mara Navarria (fresca di secondo posto a Doha), seconda nel 2015 e prima nel 2016. A livello di squadra, le azzurre si sono classificate seconde nel 2015 e nel 2018. La speranza è di poter ripetere, se non migliorare, simili risultati.

Si gareggia all‘Institut Nacional d’Educaciò Fisica de Catalunya in Barcelona, situato nella zona olimpica del Montjuic. Per l’Italia femminile saranno in pedana 12 atlete, Francesca Boscarelli, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.

La fase di qualificazione scatterà venerdì 7 febbraio alle 9.00, con i gironi, più il tabellone ad eliminazione diretta: saranno impegnate tutte le azzurre tranne Mara Navarria, attuale n.8 del ranking internazionale, che salirà in pedana direttamente sabato per la fase decisiva della competizione (semifinali e finali dalle 16.30). Domenica la prova a squadre, la cui finale è prevista alle ore 15.00.

COPPA DEL MONDO 2019-2020

L’AVANA (CUBA)

Individuale – 1. Zamachowska (Pol), 2. Popescu (Rom), 3. Candassamy (Fra), 3. Knapik-Miazga (Pol), 5. Sun Yiwen (Chn), 6. Hurley (Usa), 7. Kirpu (Est), 8. Tataran (Rom).

TALLINN (ESTONIA)

Individuale – 1. Popescu (Rom), 2. Kolobova (Rus), 3. Yiwen Sun (Chn), 3. Zhu Mingye (Chn), 5. Kong Man Wai Vivian (Hkg), 6. Mackinnon (Can), 7. Jacques Andre Coquin (Fra),8. Foietta (Ita).

DOHA (QATAR) GP FIE

Individuale – 1. Popescu (Rom), 2. Navarria (Ita), 3. Andryushina (Rus), 3. Kirpu (Est) 5. Choi (Kor), 6. Holmes (Usa), 7. Mallo (Fra), 8. Lichagina (Rus).

24. Boscarelli (ITA), 24. Rizzi (ITA), 32. Isola (ITA), 42. Santuccio (ITA), 48. Marzani (ITA), 75. Fiamingo (ITA), 82. Bozza (ITA), 86. De Marchi (ITA), 99. Foietta (ITA), 107. Cagnin (ITA), 110. Clerici (ITA).

Foto: Bizzi.