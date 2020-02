Scherma, Coppa del Mondo 2020: Grand Prix FIE Torino, fioretto chiama Italia

Anche il Fioretto affronta il primo Grand Prix FIE stagionale, cioè la prova a punteggio maggiorato con uomini e donne assieme e senza la prova a squadre. Per la Coppa del Mondo di scherma 2019-2020 è giunto il momento della quarta tappa stagionale nell’arma convenzionale che ha come bersaglio valido solo il tronco: la prima in Italia, nella ormai tradizionale cornice di Torino.

Finora azzurre e azzurri hanno brillato e non poco a livello individuale nell’annata, basti ricordare i successi di Errigo, Volpi e Foconi, i tanti podi e le belle prestazioni offerte nonostante una concorrenza esperta, in crescita e qualificata, in primis con Russia e Stati Uniti tra ragazze e ragazzi. L’appuntamento di Torino da venerdì a domenica è da non perdere, per una cornice al solito spettacolare, con in palio punti importanti per la qualificazione individuale. Tra l’altro, la tappa italiana ha spesso detto bene agli azzurri, basti ricordare che Alice Volpi e Alessio Foconi proprio sulle pedane citate hanno ottenuto i primi successi in Coppa del Mondo, con la senese in grado di imporsi addirittura in due occasioni.

La prova, Grand Prix FIE – Trofeo “Inalpi” 2020 di fioretto maschile e femminile a Torino, è stata presentata nella giornata odierna al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito. La grande scherma sarà protagonista al PalaAlpitour da venerdi 7 a domenica 9 febbraio, per un evento che vedrà in pedana 396 atleti provenienti da 54 Nazioni.

Per il dodicesimo anno, quindi, Torino è pronta ad accogliere il fioretto internazionale, anche grazie al contributo di importanti realtà del tessuto socio-economico piemontese. Tra queste Inalpi che da anni è title sponsor dell’evento. “Siamo accanto a questo evento da dodici anni – ha spiegato il responsabile Marketing e Comunicazione di INALPI, Matteo Torchio – che per noi rappresenta una medaglia d’oro a livello di comunicazione e di immagine. Bello rivedere gli album di questi anni, e ringrazio anche gli altri sponsor che da anni come noi mettono un pezzo di cuore per rendere possibile e realizzare questa grande iniziativa sportiva”. Ma il fine settimana torinese avrà anche un’appendice. Si tratta della Coppa Europa per club di fioretto maschile che si disputerà lunedi nei locali del Club Scherma Torino. “Avremo in pedana le formazioni rappresentative delle Nazioni europee più importanti” ha sottolineato Alessandro Poggio, dirigente del Club Scherma Torino.

In conclusione, è intervenuto il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso: “Torino è per la scherma Italiana l’evento annuale più importante. Quest’anno – ha evidenziato il vertice fedrale – lo è ancora di più perché c’è in palio una buona fetta di qualificazione verso Tokyo. Siamo grati a Michele Torella ed al comitato organizzatore per quanto pone in essere ma un grazie va espresso anche alle istituzioni civili, in primis alla Regione Piemonte che ha scommesso sulla scherma e con la quale vi è in atto un protocollo d’intesa quadriennale che garantisce la continuità di questo evento. In pedana ci sarà il gotha del fioretto e tra questi anche gli atleti cinesi. Il loro arrivo, in questo speciale momento di allerta sanitaria, ha fatto clamore: noi non possiamo impedire a nessuno di partecipare a una gara peraltro che vale la qualificazione a Tokyo. Abbiamo ritenuto doveroso informare la Protezione Civile nazionale e finanche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno monitorato l’arrivo della delegazione cinese. Da parte nostra siamo convinti che lo sport possa essere uno strumento anche utile a lanciare un messaggio che possa evitare l’innescarsi di una psicosi generale“.

COPPA DEL MONDO FIORETTO DONNE 2019-2020

KATOWICE (Polonia)

Classifica – 1. Deriglazova (Rus), 2. Mancini (ITA), 3. Thibus (Fra), 3. Kiefer (Usa), 5. Di Francisca (ITA), 6. Errigo (ITA), 7. Batini (ITA), 8. Chae Song Oh (Kor).

ST. MAUR (Francia)

Classifica – 1. Volpi (Ita), 2. Batini (Ita), 3. Deriglazova (Rus), 3. Kiefer (Usa), 5. Errigo (Ita), 6. Thibus (Fra), 7. Zagidullina (Rus), 8. Blaze (Fra).

IL CAIRO (Egitto)

Classifica – 1. Errigo (ITA), 2. Shi Yue (Chn), 3. Di Francisca (ITA), 3. Thibus (Fra), 5. Deriglazova (Rus), 6. Kiefer (Usa), 7. Azuma (Jpn), 8. Batini (ITA).

COPPA DEL MONDO FIORETTO UOMINI 2019-2020

PARIGI (Francia)

Classifica – 1. Itkin (Usa), 2. Garozzo (ITA), 3. Cheremisinov (Rus), 3. Lefort (Fra), 5. Le Pechoux (Fra), 6. Pauty (Fra), 7. Borodachev (Rus), 8. Choupenitch (Cze).

TOKYO (Giappone)

Classifica – 1. Foconi (Ita), 2. Pauty (Fra), 3. Garozzo (Ita), 3. Cheremisinov (Rus), 5. Lefort (Fra), 6. Massialas (Usa), 7. Cassarà (Ita), 8. Itkin (Usa)

BONN

Classifica – 1. Mertine (Fra), 2. Meinhardt (Usa), 3. Foconi (Ita), 3. Cassarà (Ita) 5. Garozzo (ITA), 6. Matsuyama (Jpn), 7. Kleinbrink (Ger), 8. Llavador (Esp).

Foto: Bizzi.