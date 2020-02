Scherma, Coppa del Mondo 2020: Alice Volpi sale sul terzo gradino del podio al Grand Prix di Torino. Trionfa Ysaora Thibus

Si sono appena conclusi gli assalti del Grand Prix FIE Trofeo “Inalpi” tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile sulle pedane del Pala Alpitour di Torino. Ottimo risultato per Alice Volpi, salita sul terzo gradino del podio. La vittoria è andata alla francese Ysaora Thibus, che ha superato in finale con il punteggio di 15-14 la statunitense Lee Kiefer.

La fiorettista senese, nonostante il podio, ha molto da recriminare per come è arrivata l’eliminazione in semifinale. In vantaggio di ben cinque stoccate (7-2) contro Kiefer, è stata rimontata e battuta sul filo di lana col punteggio di 15-14 dalla fiorettista a stelle e strisce. Alice Volpi è riuscita a superare nei quarti la russa Anastasiia Ivanova (15-7), agli ottavi ha vinto il derby contro Camilla Mancini per 15-13, successi che hanno fatto seguito alle vittorie all’esordio contro la statunitense Iman Blow per 15-13 e contro la canadese Alanna Goldie per 15-7.

Si è fermata ai quarti di finale la corsa di Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca. La prima, dopo aver esordito vincendo per 15-12 sulla giapponese Rio Azuma, ha proseguito con la vittoria per 15-13 sulla statunitense Zander Rhodes, imponendosi 15-7 sulla russa Adelina Zagidullina, prima di subire il 15-13 per mano della francese Ysaora Thibus.

Elisa Di Francisca, invece, nel suo percorso di gara ha prima avuto ragione della sudcoreana Song Chae per 15-13, quindi ha sconfitto la giapponese Sumire Tsuje per 12-9, e poi ha vinto il derby azzurro contro la lucana Francesca Palumbo per 6-5 al minuto supplementare. A fermare la sua corsa l’altra finalista, la statunitense Lee Kiefer, che si è imposta col punteggio di 15-6.

Loading...

Loading...

Sono state eliminate al secondo turno, invece, Martina Batini, Erica Cipressa e Martina Sinigalia. La prima ha perso 15-14 contro russa Larissa Korobeynikova, la seconda è stata superata dalla statunitense Lee Kiefer per 15-11, mentre Sinigalia è uscita sconfitta dal match contro l’altra portacolori russa, Anastasia Ivanova, col punteggio di 12-11.

Stop invece nel primo turno di giornata per Claudia Borella, sconfitta 15-4 dalla giapponese Ueno, per Olga Rachele Calissi, eliminata 15-10 dalla russa Larisa Korobeynikova, Elisabetta Bianchin, superata 15-10 dall’altra russa Adelina Zagidullina. Stessa sorte anche per Beatrice Monaco, fermata sul 15-8 dalla canadese Goldie, e per Valentina De Costanzo e Martina Favaretto, uscite di scena dopo i derby contro Martina Batini per 15-11 e contro Martina Sinaglia per 12-11.

RISULTATI COPPA DEL MONDO SCHERMA FEMMINILE: GRAND PRIX TORINO

Finale

Thibus (Fra) b. Kiefer (Usa) 15-14

Semifinale

Thibus (Fra) b. Deriglazova (Rus) 15-10

Kiefer (Usa) b. Volpi (ITA) 15-14

Quarti

Deriglazova (Rus) b. Ueno (Jpn) 15-7

Thibus (Fra) b. Errigo (ITA) 15-13

Kiefer (Usa) b. Di Francisca (ITA) 15-6

Volpi (ITA) b. Ivanova (Rus) 15-7

Tabellone delle 16

Errigo (ITA) b. Zagidullina (Rus) 15-7

Di Francisca (ITA) b. Palumbo (ITA) 6-5

Volpi (ITA) b. Mancini (ITA) 15-13

Tabellone delle 32

Korobeynikova (Rus) b. Batini (ITA) 15-14

Errigo (ITA) b. Rhodes (Usa) 15-13

Di Francisca (ITA) b. Tsuji (Jpn) 12-9

Palumbo (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-6

Kiefer (Usa) b. Cipressa (ITA) 15-11

Ivanova (Rus) b. Sinigalia (ITA) 12-11

Mancini (ITA) b. Ross (Usa) 15-14

Volpi (ITA) b. Goldie (Can) 15-7



Tabellone delle 64

Ueno (Jpn) b. Borella (ITA) 15-4

Batini (ITA) b. De Costanzo (ITA) 15-11

Korobeynikova (Rus) b. Calissi (ITA) 15-10

Zagidullina (Rus) b. Bianchin (ITA) 15-10

Errigo (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-12

Di Francisca (ITA) b. Chae Song Oh (Kor) 15-13

Palumbo (ITA) b. Inostroza (Chi) 15-5

Cipressa (ITA) b. Pustilnik (Isr) 15-12

Sinigalia (ITA) b. Favaretto (ITA) 12-11

Mancini (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-8

Goldie (Can) b. Monaco (ITA) 15-8

Volpi ITA) b. Blow (Usa) 15-13



Tabellone delle 64 – qualificazione

Lyczbinska (Pol) b. Berno (ITA) 15-6

Borella (ITA) b. Martyanova (Rus) 15-13

Calissi (ITA) b. Binder (Usa) 15-10

Mancini (ITA) b. Ferrari (ITA) 15-3

Monaco (ITA) b. Vardaro (ITA) 15-10

Sinigalia (ITA) b. Michel (Mex) 15-7

De Costanzo (ITA) b. Yusova (Rus) 15-12

Bianchin (ITA) b. Alborova (Rus) 15-14

Azuma (Jpn) b. Ciampalini (ITA) 15-12

Castanie (Fra) b. Candeago (ITA) 15-14

Lupkovics (Hun) b. Cammilletti (ITA) 10-8

Tabellone delle 128 – qualificazione

Berno (ITA) b. Diaz (Esp) 15-9

Proestakis (Chi) b. Tangherlini (ITA) 15-14

Borella (ITA) b. Terni (Arg) 15-12

Calissi (ITA) b. Posgay (Ger) 15-7

Senyuta (Ukr) b. Ricci (ITA) 15-12

Ferrari (ITA) b. Campbell (Gbr) 15-5

Vardaro (ITA) b. Nishioka (Jpn) 15-13

Inostroza (Chi) b. Tortelotti (ITA) 15-14

Bianchin (ITA) b. Rossini (ITA) 15-13

Candeago (ITA) b. Massialas (Usa) 15-10

Cammilletti (ITA) b. Dajcic (Cro) 15-9

Fase a gironi

Martina Batini: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Eleonora Candeago: 3 vittorie, 3 sconfitte

Marta Ricci: 3 vittorie, 3 sconfitte

Beatrice Monaco: 5 vittorie, 1 sconfitta

Camilla Mancini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Lucia Tortelotti: 2 vittorie, 4 sconfitte

Erica Cipressa: 5 vittorie, 1 sconfitta

Valentina De Costanzo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Carlotta Ferrari: 4 vittorie, 2 sconfitte

Marta Cammilletti: 4 vittorie, 2 sconffite

Martina Sinigalia: 5 vittorie, 1 sconfitte

Vittoria Candiani: 2 vittorie, 4 sconfitte

Vittoria Ciampalini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Serena Rossini: 2 vittorie, 4 sconfitte

Elisabetta Bianchin: 4 vittorie, 2 sconfitte

Martina Favaretto: 5 vittorie, 1 sconfitta

Claudia Borella: 3 vittorie, 3 sconfitte

Olga Rachele Calissi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Elena Tangherlini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Elisa Vardaro: 3 vittorie, 3 sconfitte

Eleonora Berno: 3 vittorie, 3 sconfitte

Classifica (177): 1. Thibus (Fra), 2. Kiefer (Usa), 3. Volpi (ITA), 3. Deriglazova (Rus), 5. Di Francisca (ITA), 6. Errigo (ITA), 7. Ivanova (Rus), 8. Ueno (Jpn). 14. Palumbo (ITA), 15. Mancini (ITA), 19. Batini (ITA), 25. Cipressa (ITA), 31. Singialia (ITA), 36. Favaretto (ITA), 39. Monaco (ITA), 47. De Costanzo (ITA), 52. Bianchin (ITA), 53. Calissi (ITA), 56. Borella (ITA), 67. Ciampalini (ITA), 79. Cammilletti (ITA), 82. Ferrari (ITA), 92. Berno (ITA),93. Vardaro (ITA), 95. Candeago (ITA), 105. Ricci (ITA), 117. Tangherlini (ITA), 123. Rossini (ITA), 126. Tortelotti (ITA), 141. Candiani (ITA).

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi/Federscherma