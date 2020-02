Salto con gli sci, Coppa del Mondo Bad Mittendorf 2020: Stefan Kraft può allungare nelle prime gare di volo

Il circuito maschile di salto con gli sci si appresta a vivere la prima tappa dedicata al volo. Nel weekend si gareggia infatti a Bad Mittendorf e, alla luce della conformazione del calendario, l’appuntamento potrebbe assumere connotati decisivi per la Coppa del Mondo di specialità.Infatti nella stagione corrente è previsto solamente un altro fine settimana su un Flying Hill in cui verranno assegnati punti per la Sfera di cristallo. Si tratta di quello di Vikersund, a marzo. L’atto finale dell’inverno, i Mondiali di volo di Planica, conferiranno medaglie, ma non saranno validi per la Coppa. Dunque questo significa che la graduatoria di specialità verrà stilata sulla base di appena tre gare, due delle quali si disputeranno appunto nei prossimi giorni.

Al di là della lotta per la Coppa del Mondo di volo, impazza anche quella per la Sfera di cristallo assoluta. Il weekend “dimezzato” di Willingen ha detto relativamente bene a Stefan Kraft, il quale ora ha 68 punti di margine su Karl Geiger, difesosi comunque egregiamente. Invece stanno perdendo terreno sia Dawid Kubacki che Ryoyu Kobayashi, ora scivolati rispettivamente a 173 e 177 punti dall’austriaco. Il contesto del volo dovrebbe essere favorevole proprio all’attuale pettorale giallo e al nipponico, obbligato a recuperare terreno se vuole restare in corsa per la classifica generale.

Il palcoscenico del weekend sarà Tauplitz, località nei pressi del più grande borgo di Bad Mittendorf, dove il salto con gli sci iniziò a essere praticato già agli inizi del XX secolo. Tuttavia un vero e proprio trampolino fu costruito solamente al termine della seconda guerra inaugurale, venendo inaugurato nel 1950. L’impianto fu edificato sulle pendici del monte Kulm, da cui prende il nome. Nel corso degli anni la struttura è stata poi abbattuta e ricostruita due volte (nel 1985 e nel 2014), entrambe in vista di un’imminente edizione della manifestazione iridata di volo.

Sinora a Bad Mittendorf si sono disputate 26 gare valevoli per la Coppa del Mondo, a cui vanno aggiunte 5 edizioni dei Mondiali di volo con gli sci, per un totale di 31 competizioni di primo livello.

Sono ventitré i saltatori ad aver raccolto almeno un successo, tuttavia solamente uno di loro si è issato a quota 3. Si tratta dell’austriaco Gregor Schlierenzauer, impostosi per due volte nel 2009 e una nel 2010.

Comprendendo il tirolese sono solo quattro gli atleti in attività ad aver già primeggiato in questo impianto. Vanta 2 affermazioni Peter Prevc (2014, oro iridato 2016), mentre hanno festeggiato in 1 occasione Noriaki Kasai (2014) e Severin Freund (2015).

Dunque solamente lo sloveno e il tedesco hanno vinto sull’attuale trampolino, mentre i successi dell’austriaco e del giapponese sono arrivati sulla precedente versione. Chiaramente Prevc è l’unico a essersi imposto su ambedue le conformazioni del Kulm.

Se si guarda ai podi, si contano dieci uomini tutt’ora in azione ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. Anche questa graduatoria è capitanata da Schlierenzauer.

5 – SCHLIERENZAUER Gregor [AUT] (3-1-1)

4 – AMMANN Simon [SUI] (0-2-2)

3 – PREVC Peter [SLO] (2-1-0)

2 – KASAI Noriaki [JPN] (1-0-1)

2 – KRAFT Stefan [AUT] (0-1-1)

1 – FREUND Severin [GER] (1-0-0)

1 – ITO Daiki [JPN] (0-1-0)

1 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (0-1-0)

1 – STOCH Kamil [POL] (0-0-1)

1 – TEPES Jurij [SLO] (0-0-1)

Volgendo invece lo sguardo ai vari movimenti nazionali, si può notare come a Bad Mittendorf l’Austria instaurato un dominio eclatante. Lo dimostra il fatto che i padroni di casa abbiano raccolto da soli più podi di quanti ne abbiano ottenuti la seconda, la terza e la quarta forza in campo messe assieme!

35 (11-13-11) – AUSTRIA

12 (2-4-6) – FINLANDIA

10 (5-2-3) – SLOVENIA

10 (3-4-3) – NORVEGIA

7 (3-4-0) – GERMANIA [All-Inclusive]

3 (3-0-0) – REP.CECA [All-Inclusive]

5 (2-1-2) – GIAPPONE

5 (1-2-5) – SVIZZERA

4 (1-0-3) – POLONIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

1 (0-0-1) – SVEZIA

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO

Venerdì 14 febbraio, ore 13.00 – Qualificazione Gara I (Diretta Eurosport dalle 12.55)

Sabato 15 febbraio, ore 11.00 – Gara I (Diretta Eurosport dalle 10.55)

Domenica 16 febbraio, ore 09.45 – Qualificazione Gara II

Domenica 16 febbraio, ore 11.00 – Gara II (Diretta Eurosport dalle 10.55)

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: LaPresse