Ranking Atp 2020, Jannik Sinner guadagna posizioni. Tutte le proiezioni di classifica

Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno del torneo ATP di Rotterdam. L’altoatesino non è neanche sceso in campo per giocare il suo match e ha sfruttato il ritiro del rumeno Radu Albot. In questo modo il 18enne di San Candido ha ottenuto comunque i 45 punti per la vittoria all’esordio, salendo così attualmente al numero 74 del ranking ATP.

Si tratta della miglior posizione raggiunta in carriera da Sinner nella classifica mondiale. Un piazzamento che dovrebbe essere confermato anche in giornata, nonostante le molte partite che devono essere ancora disputate. Solo l’americano Steve Johnson, infatti, può sorpassare Jannik, essendo impegnato nel torneo di New York contro Andreas Seppi.

Non si conosce ancora il prossimo avversario di Sinner, che se la vedrà con il vincente del match tra il belga David Goffin e l’olandese Robin Haase. In caso di successo negli ottavi il giovane azzurro salirebbe a 793 punti. In caso addirittura di semifinale i punti diventerebbero 883, poi 1003 con la finale e 1203 in caso di successo del torneo e dunque con la Top-50 centrata.

Foto: Valerio Origo