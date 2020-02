Prossima giornata Serie A: calendario, orari, tv, guida Sky e DAZN (7-9 febbraio)

La Serie A 2019-2020 si appresta ad entrare in una fase molto calda, tradizionalmente decisiva specialmente nella lotta Scudetto con Inter e Lazio chiamate a non sbagliare praticamente nulla per rimanere in scia alla Juventus e per continuare a sognare il successo finale. Nel prossimo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, si svolgerà la 23ma giornata del campionato (la quarta del girone di ritorno) con diverse partite molto interessanti tra cui Verona-Juventus, Parma-Lazio e soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan nel posticipo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutti le sfide della 23ma giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Le sfide verranno trasmesse in diretta su Sky o DAZN come riportato di seguito, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle partite più importanti.

PROGRAMMA, ORARI E TV SERIE A CALCIO (7-9 FEBBRAIO 2020)

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

20.45 Roma-Bologna (diretta su Sky Sport Serie A)

SABATO 8 FEBBRAIO

15.00 Fiorentina-Atalanta (diretta su Sky Sport Serie A)

18.00 Torino-Sampdoria (diretta su Sky Sport Serie A)

20.45 Verona-Juventus (diretta su DAZN)

DOMENICA 9 FEBBRAIO

12.30 Spal-Sassuolo (diretta su DAZN)

15.00 Brescia-Udinese (diretta su DAZN)

15.00 Napoli-Lecce (diretta su Sky Sport Serie A)

15.00 Genoa-Cagliari (diretta su Sky Sport 253)

18.00 Parma-Lazio (diretta su Sky Sport Serie A)

20.45 Inter-Milan (diretta su Sky Sport 1)

