LIVE Verona-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: trasferta ostica per Sarri e Cristiano Ronaldo al Bentegodi

Orario, probabili formazioni e come vedere Verona-Juventus

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Verona-Juventus match della Serie A Tim 2019-20, la Juventus per continuare ad essere la capolista solitaria mentre il Verona cerca l’ennesima impresa della sua stagione.

La Juventus proviene dalla vittoria in casa contro la Fiorentina, in settimana durante l’allenamento Sarri perde per infortunio Bernardeschi oltre i lungodegenti Danilo, Demiral e Chiellini, quest’ultimo vicino al rientro per fine mese insieme a Danilo già guarito clinicamente. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Szczesny, in difesa Cuadrado e Alex Sandro saranno i terzini, De Sciglio dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa Bonucci e De Ligt, in Coppa Italia dovrebbe giocare Rugani. Centrocampo con il dubbio mezzala sinistra dove Rabiot e Matuidi si giocano una maglia invece per gli altri due posti sicuri del posto Bentancur a destra e Pjanic nel mezzo. Davanti sicuro Cristiano Ronaldo ci saranno accanto due tra Dybala, Douglas Costa, Higuain e Ramsey, con i primi due favoriti.

Il Verona dopo il pareggio per 0-0 nel recupero contro la Lazio, ritorna subito in campionato per affrontare la Juventus e ritrova anche lo squalificato Amrabat. In porta andrà Silvestri mentre in difesa ci saranno Rrahmani, Gunter e Kumbulla a formare il trio di centrali difensivi anche se Dawidowicz resta in corsa per un posto con Gunter. Esterni Faraoni e Lazovic, mediana con Miguel Veloso e Amrabat. L’Attacco sarà ancora una volta senza punte con Pessina, Verre e Zaccagni a scambiarsi continuamente di posizione in fase offensiva, dalla panchina Di Carmine, Borini e Stepinski.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Verona-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

