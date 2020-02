Basket, Serie A 2020: 21ma giornata. Fernandez gela Sassari sulla sirena. Importante vittoria di Treviso

Altre due partite per la 21ma giornata della Serie A 2020 di basket. Per la seconda domenica consecutiva la Dinamo Sassari viene sconfitta ancora una volta sulla sirena. Questa volta è una tripla di Juan Manuel Fernandez allo scadere a regalare la vittoria all’Allianz Trieste per 83-82. Un successo pesantissimo per i padroni di casa nella lotta alla salvezza, mentre i sardi perdono contatto dalla vetta e vedono Milano e Brescia avvicinarsi. Una partita che sembrava essere in pieno controllo per Sassari, che si è trovata avanti di undici punti prima dell’ultimo quarto. Negli ultimi dieci minuti Trieste trova un clamoroso parziale di 30-18, chiuso proprio dalla clamorosa tripla di Fernandez, top scorer del match con 23 punti. Fondamentale anche la vittoria della De Longhi Treviso sulla Fortitudo Bologna. Finisce 78-66 per i veneti, che restano a +4 sulla zona retrocessione grazie ad un match che hanno sempre avuto in controllo. Grandissima prestazione di Amedeo Tessitori, che ha messo a referto 18 punti, mentre per Bologna è un passo indietro nella lotta ai playoff e non sono bastati i 21 di Pietro Ardori.

Questi i tabellini delle due partite

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 83-82 (20-24, 14-20, 19-20, 30-18)

Trieste: Fernandez 23, Jones 17, Mitchell 11

Sassari: Bilan 15, Jerrells 15, Pierre 13

Loading...

Loading...

DE LONGHI TREVISO – FORTITUDO BOLOGNA 78-66 (18-15, 21-14, 21-22, 18-14)

Treviso: Tessitori 18, Fotu 16, Parks 11

Bologna: Aradori 21, Robertson 11, Daniel 11

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo