Pattinaggio sincronizzato, il Team Unique vince la Spring Cup 2020, settime le Hot Shivers

Il PalaSesto, celebre impianto sportivo di Sesto San Giovanni (Milano) ha ospitato questo weekend la Spring Cup 2020, importante competizione internazionale di pattinaggio sincronizzato da quest’anno inserita all’interno del circuito ISU Challenger Series 2019-2020, novità assoluta per la disciplina introdotta proprio in questa stagione.

Nella massima categoria ad avere la meglio è stato il team finlandese Unique; le pattinatrici nordeuropee hanno guidato saldamente la classifica già dallo short program dimostrando superiorità sia in campo tecnico che sotto il profilo delle componenti del programma ottenendo un totale di 236.82, con il quale hanno arginato senza particolari patemi le compagne di squadra medaglia d’argento ai Mondiali 2019 Marigold Ice Unity, al posto d’onore con 232.29. Decisamente più staccato il team canadese Nexxice, sul gradino più basso del podio con 220.61. Ottima prestazione per le bravissime Hot Shivers, team milanese che nella scorsa rassegna iridata ha centrato una storica posizione in top ten, settime classificate con 177.93. Da segnalare inoltre lo stimolante dodicesimo posto dell’altro gruppo azzurro Ice On Fire (149.35) e il ventitreesimo delle Shining Blades (77.60).

In campo Junior trionfo netto del team russo Junost, detentore del titolo iridato e superiore in entrambi i segmenti con il punteggio totale di 207.26, ben 22.53 punti in più degli statunitensi Elite, secondi con 184.73 davanti ai connazionali Lexettes, al terzo posto con 175.20. Anche in questa gara positiva la prestazione delle azzurre con la settima posizione delle Hot Shivers (131.13) e la dodicesima delle Shining Blades (94.56).

CLASSIFICA FINALE SINCRONIZZATO SENIOR

CLASSIFICA FINALE SINCRONIZZATO JUNIOR

Foto: Valerio Origo