Pallanuoto, Serie A1 2020: risultati e classifica della 12ma giornata. Tutto facile per Recco e Brescia

Torna la regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile dopo il lungo stop arrivato anche a causa degli Europei svoltisi a Budapest. Oggi è andata in scena la dodicesima giornata: tutto facile per le big con Pro Recco e AN Brescia che vincono senza problemi. Spettacolare vittoria di misura per la Roma nel derby sulla Lazio. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

12ma giornata Serie A1 pallanuoto

Campolongo Hospital RN Salerno-RN Savona 10-10

CC Ortigia-Pro Recco 12-18

Telimar-CN Posillipo 6-9

Sport Management-Iren Genova Quinto 5-1

RN Florentia-AN Brescia 5-18

Roma Nuoto-Lazio Nuoto 8-7

Pallanuoto Trieste-CC Napoli 14-6

Classifica

PRO RECCO 36

AN BRESCIA 30

SPORT MANAGEMENT 28

CC ORTIGIA 27

PN TRIESTE 20

RN SAVONA 15

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 15

ROMA NUOTO 14

IREN GENOVA QUINTO 12

RN FLORENTIA 11

CN POSILLIPO 9

SS LAZIO NUOTO 8

TELIMAR 5

CC NAPOLI 4

Foto: LPS/Franco De Bernardi