Olimpia Milano-Alba Berlino oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket 2020

Oggi (4 febbraio) si disputerà il match tra Olimpia Milano e Alba Berlino, sfida valida per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’Olimpia Milano ha appena ottenuto un successo fondamentale contro il Bayern Monaco, rimontando dal -13 di fine terzo quarto e interrompendo così una striscia di tre sconfitte consecutive. La squadra di Ettore Messina resta così aggrappata all’ottavo posto in classifica, l’ultimo valido per l’accesso ai playoff: chiaramente andando avanti i punti in palio diventano sempre più pesanti e i meneghini sono chiamati alla vittoria anche stasera contro un’Alba Berlino che condivide l’ultima posizione con Bayern e Zenit San Pietroburgo e ha ormai ben poco da chiedere al torneo. All’andata i meneghini si imposero in Germania per 78-81.

La partita tra Olimpia Milano e Alba Berlino verrà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

OLIMPIA MILANO-ALBA BERLINO: ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING

Martedì 4 febbraio 2020

Ore 20.45: Olimpia Milano – Alba Berlino

Guida tv – Diretta Eurosport 2

Guida streaming – Diretta Eurosport Player e DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo