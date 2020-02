LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: sfida da non sbagliare verso la post-season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Alba Berlino, match valido per la ventitreesima giornata di Eurolega 2019-2020. Primo dei due match settimanali in Eurolega per la squadra di coach Ettore Messina, che ospita al Forum i tedeschi in un match da vincere per difendere un posto play-off in classifica. Venerdì sera le scarpette rosse faranno invece visita al fortissimo Barcellona, che è sulla carta la squadra più forte dell’intero lotto europeo. L’Alba occupa al momento l’ultimo posto in graduatoria con 14 punti, al pari di Zalgiris e Bayern Monaco (battuto settimana scorsa in un finale punto a punto dall’Armani).

Contro i bavaresi, Milano ha subito per tre quarti la fisicità avversaria che, unita alle cattive percentuali al tiro, ha permesso agli ospiti di presentarsi ai nastri di partenza dell’ultimo parziale con un vantaggio di ben 13 punti; nel quarto decisivo è uscito però l’orgoglio milanese: gli uomini più rappresentativi sono saliti in cattedra e, grazie anche a qualche scelta ospite discutibile sulla gestione degli ultimi possessi difensivi, il Forum ha potuto festeggiare una vittoria tanto sofferta quanto preziosa (79-78). Migliori del match sono stati Vladimir Micov (16 punti), Sergio Rodriguez (9 con 10 assist) e Nemanja Nedovic (13 punti e liberi decisivi nel finale). Berlino nell’ultimo turno ha perso tra le mura amiche contro il Fenerbahce (70-74), nonostante i 14 punti di Rokas Giedraitis e gli 11 con 6 rimbalzi di Landry Nnoko.

Oltre a Riccardo Moraschini e Jeff Brooks, Messina non avrà a disposizione per questo match il capitano Andrea Cinciarini e potrebbe dover rinunciare anche a Paul Biligha, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra. Seconda partita stagionale in biancorosso per Drew Crawford, dopo il non ottimo esordio di settimana scorsa. Nella gara d’andata l’Olimpia vinse in terra tedesca col punteggio di 78-81, grazie ai 17 punti di Sergio Rodriguez e ai 14 di Luis Scola. Ai padroni di casa non bastarono i 20 di Rokas Gedraitis.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.45, orario in cui è in programma la palla a due tra Olimpia Milano e Alba Berlino.

