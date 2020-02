MotoGP, Valentino Rossi compie 41 anni: il “Dottore” continua a lottare

16 febbraio 1979: è questo il momento dell’inizio di chi in moto qualcosa di bello e di importante ha fatto. Valentino Rossi oggi compie 41 anni e anche se molto è cambiato dal 1996, quando con quella folta chioma di capelli iniziava a deliziarci con vittorie e siparietti post gara, la sua determinazione è sempre la stessa. Il peso delle primavere incide ed essere all’altezza della situazione è sempre più difficile.

Il “Dottore” però è lì, desideroso di competere anche con piloti che potrebbero essere suoi figli e di divertirsi. Il fuoco della passione arde ancora nella anima di chi non ha intenzione di attaccare il casco al chiodo. Ci proverà Valentino in questo 2020, ultimo anno da “ufficiale” in Yamaha. La casa di Iwata ha preso la sua decisione: puntare sull’astro nascente Fabio Quartararo e creare la coppia El Diablo/Top Gun (Maverick Vinales). Una scelta che ci sta e, probabilmente, Rossi, se dovesse dare dei segnali di vitalità in questa stagione, potrebbe avere una sella nel Team Petronas, con trattamento da “Factory”.

In buona sostanza, un semplice scambio di pedine perché motivi per cui correre ve ne sono molti. Il campione di Tavullia, infatti, non teme di “macchiare” la propria carriera con anni da non protagonista. Le statistiche, però, sono impietose e sintetizzate da un dato: ultimo successo al GP d’Olanda del 2017, ovvero 47 corse fa. Troppo per chi sul finire degli anni ’90 e nei primi anni 2000 era stato il dominatore incontrastato del motociclismo.

Valentino, però, più che guardare ai dati da almanacco, valuterà il suo polso destro e se la voglia di spingere e di adattarsi ai cambiamenti tecnici sarà la solita. Più volte lo si era dato per finito e poi il colpo a sorpresa. Vedremo se in questo 2020 vi sarà davvero l’ultimo atto oppure uno “spin-off”.

Foto: LaPresse