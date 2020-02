MotoGP, Test Sepang 2020: orari, programma, tv, streaming, aggiornamenti in tempo reale

I motori stanno per riaccendersi nel Mondiale 2020 di MotoGP. Dall’8 marzo in Qatar si riprenderà a fare sul serio e il tema del contendere sarà sempre il solito: chi batterà Marc Marquez? Lo spagnolo, otto volte iridato, sta caratterizzando senza se e senza la classe regina e il Motomondiale nel proprio insieme. Il connubio con la Honda appare difficilmente attaccabile e quindi i rivali per mettere un termine all’egemonia dell’asso nativo di Cervera dovranno inventarsi qualcosa. Del club degli “inseguitori” fanno parte anche Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) pronti a lanciare la loro sfida. Si incomincerà a fare sul serio dal 7 al 9 febbraio quando i piloti ufficiali saranno impegnati nella prima finestra di Test sempre a Sepang. Giorni importanti in cui delineare lo sviluppo del moto e comprendere al meglio qualità e criticità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato. Non si sa ancora se ci sarà una copertura televisiva (i diritti del Mondiale F1 sono di Sky, non è ancora sicuro che Dorna produrrà però le immagini dei tre giorni di test), prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO TEST MOTOGP 2020: DATE E PROGRAMMA

VENERDÌ 7 FEBBRAIO:

Ore 3.00-11.00 Test MotoGP, prima giornata (a Sepang, Malesia)

SABATO 8 FEBBRAIO:

Ore 3.00-11.00 Test MotoGP, seconda giornata (a Sepang, Malesia)

DOMENICA 9 FEBBRAIO:

Ore 3.00-11.00 Test MotoGP, terza giornata (a Sepang, Malesia)

TEST MOTOGP 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: LaPresse