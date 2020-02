MotoGP in tv, Test Sepang 2020: orari 7 febbraio, programma, streaming e piloti in pista

Comincia domani con la prima giornata la finestra dei test collettivi della MotoGP in preparazione della prima tappa del Mondiale 2020, che si terrà l’8 marzo in Qatar. Tutti i piloti della griglia si apprestano ad affrontare tre giornate consecutive di test fondamentali sull’impegnativo tracciato malese di Sepang per prendere confidenza con le nuove moto e per raccogliere dati estremamente utili in vista dell’inizio della stagione. Saranno presenti tutti i protagonisti più attesi della classe regina, a partire dal campione in carica Marc Marquez (non ancora al top fisicamente dopo l’operazione alla spalla), mentre per i colori azzurri c’è grande attesa per verificare le prestazioni delle Ducati e di Valentino Rossi sulla Yamaha.

La prima giornata dei test di Sepang è in programma domani, martedì 7 febbraio 2020, dalle ore 3.00 alle 11.00 (orario italiano). L’evento non godrà della copertura televisiva e non sarà visibile nemmeno in streaming, ma sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale su OASport tramite la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’evento. Di seguito il programma del day-1 e l’elenco completo dei piloti che scenderanno sicuramente in pista.

PROGRAMMA TEST MOTOGP SEPANG 2020 (7 FEBBRAIO):

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

03.00-11.00 Prima giornata test MotoGP

Loading...

Loading...

LINE-UP PILOTI TEST SEPANG MOTOGP 2020: TUTTI I PARTECIPANTI

Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez

Yamaha Monster: Valentino Rossi, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo (collaudatore)

Ducati: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Suzuki: Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM: Pol Espargarò, Brad Binder

Aprilia: Aleix Espargarò, Bradley Smith

KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira

Honda LCR: Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

Ducati Pramac: Jack Miller, Francesco Bagnaia

Ducati Avintia: Tito Rabat, Johann Zarco

Yamaha Petronas: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse