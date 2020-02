Milan-Verona oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (2 febbraio)

La ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio proseguirà oggi, domenica 2 febbraio 2020, con una delle tre gare delle ore 15.00 che sarà Milan-Verona. I rossoneri saranno privi dello svedese Zlatan Ibrahimovic, mentre tra gli scaligeri l’ex della partita, Fabio Borini, dovrebbe iniziare dalla panchina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 252, mentre in streaming la partita sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA SAMPDORIA-JUVENTUS

22ª GIORNATA

Domenica 2 febbraio ore 15.00

Milan-Verona

Diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 252

Diretta streaming su Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic, Leao.

Verona: Silvestri, Rrahamani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Zaccagni, Di Carmine.

Foto: LaPresse