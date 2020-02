LIVE Milan-Verona, Serie A calcio in DIRETTA: Bonaventura centrale di centrocampo accanto a Kessié

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.29 Gli ultimi risultati hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di fare un bel balzo in classifica: Il Milan è adesso all’ottavo posto con 31 punti, in piena lotta per la zona Europa League.

14.26 Periodo particolarmente positivo per il Milan, reduce da tre vittorie consecutive per la prima volta in questo campionato: i rossoneri hanno battuto nelle ultime tre gare Cagliari, Udinese e Brescia.

14.23 Qualora il Milan vincesse, otterrebbe i tre punti in entrambi i match stagionali contro il Verona per la prima volta dalla stagione 2001/02.

14.20 Nelle ultime due partite contro il Verona in Serie A il Milan ha ottenuto 2 vittore consecutive. Nelle quattro gare precedenti erano arrivati 2 pareggi e 2 ko.

14.17 Il Milan è imbattuto in casa contro il Verona: nelle 27 gare disputate a San Siro sono arrivati 16 successi rossoneri e 11 pareggi.

14.14 Si tratta dell’incontro numero 56 in Serie A tra Milan e Verona. Rossoneri nettamente in vantaggio nei precedenti con 26 vittorie, contro le 10 dei gialloblù. 19 invece i pareggi.

14.11 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao. All: Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All: Juric

14.08 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale di Milan-Verona partita della Serie A Tim 2019/20.

Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Verona

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Verona match della Serie A Tim 2019-20, Il Milan senza Ibrahimovic si trova in una dura partita contro l’ottimo Verona di Juric che vuole vincere ancora.

Milan in emergenza di giocatori per questa partita dove sono fuori Ibrahimovic, Kjaer, Krunic e lungodegente Duarte, in compenso convocati il nuovo acquisto Saelemaekers e l’esterno sinistro Laxalt appena tornato dal Torino. Per la formazione in porta andrà Donnarumma, centrali Romagnoli e il ristabilito Musacchio, unico disponibile Gabbia in panchina. Terzini Theo Hernandez a sinistra e uno tra Conti e Calabria a destra. Centrocampo con Castillejo e Calhanoglu esterni di centrocampo, mediana Kessié e Bonaventura centrali, probabile l’ingresso a partita in corso di Paquetà. Attacco con Rebic e Leao, convocati i giovani Maldini e Brescianini.

Hellas Verona che sta stupendo ogni giornata di più, Juric ha costruito una macchina perfetta sulla scia del suo maestro Gasperini, il calcio mercato ha portato una ventata di soluzioni in panchina di qualità. Per quanto riguarda la formazione in porta andrà Silvestri, trio difensivo con Rrahmani, Kumbulla e uno tra Gunter e il polacco Dawidowicz. Esterni di centrocampo Faraoni e Lazovic, in panchina il nuovo acquisto Dimarco. Mediana con Amrabat e Veloso nel centrocampo titolare, panchina per Badu e Pessina. Trequarti con Verre titolare affiancato da uno tra Zaccagni e l’ex rossonero Borini, dalla panchina il nuovo arrivo Eysseric. Punta Di Carmine con Stepinski e Pazzini dietro nelle gerarchie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Verona, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

