Milan-Juventus stasera in tv, su che canale vederla gratis e in chiaro: orario e programma semifinale Coppa Italia calcio

Sarà grande calcio questa sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Alle ore 20.45 andrà in scena, infatti, l’andata della seconda semifinale della Coppa Italia 2019-2020. Tutto è pronto per un Milan-Juventus di notevole importanza quello che andrà in campo. Da un lato, infatti, vedremo i rossoneri di mister Pioli che proveranno a mettersi alle spalle il pesantissimo 2-4 subito, in rimonta, nel derby di domenica sera contro l’Inter, mentre i bianconeri di mister Sarri dovranno ripartire dopo il brutto ko per 1-2 subito sabato a Verona da parte dell’Hellas.

Due squadre, quindi, che cercheranno di sfruttare questo match per tornare in carreggiata dopo due sconfitte pesanti per diverse motivazioni. La sfida di questa sera andrà ovviamente letta nell’ottica dei 180 minuti, per cui tutto sarà rimesso in palio nella sfida del 4 marzo all’Allianz Stadium di Torino.

Da un lato vedremo un Milan che cercherà la partita perfetta provando a fare male ai rivali grazie all’attacco con Ibrahimovic e Rebic, con l’imperativo di mantenere la porta inviolata, mentre la Juventus dovrà cercare di andare a segno almeno una volta, con Dybala e Cristiano Ronaldo che sospingeranno la squadra.

IN TV — Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta da Rai1 in chiaro. Si potrà seguire anche su RaiPlay in streaming. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE della sfida di San Siro.

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2019-2020

Giovedì 13 febbraio

ore 20.45 Milan-Juventus

