Lotta, Europei Roma 2020: programma, orari e tv 13 febbraio. Tutti gli italiani in gara

Proseguiranno oggi, giovedì 13 febbraio, gli Europei senior di lotta, che si stanno disputando al PalaPellicone di Ostia, già sede di Campionati Italiani e Ranking Series. La manifestazione continentale durerà fino a domenica 16 febbraio: saranno infatti ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-romana, lotta femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. Di seguito il programma odierno degli Europei senior di lotta con l’indicazione degli orari delle competizioni. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UWW, le finali anche su RaiSportWeb.

PROGRAMMA EUROPEI SENIOR LOTTA ROMA 13 FEBBRAIO 2020

Giovedì 13.02.2020

11.30-14.00 Qualificazioni lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

11.30-14.00 Ripescaggi lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

16.45-17.45 Semifinali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

18.00-21.00 Finali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

AZZURRE IN GARA 13 FEBBRAIO 2020

FEMMINILE

Finale

68 kg Dalma Caneva (CS Esercito)

Qualificazioni

53 kg Sara Ettaki (S.S.D. Cap Como)

57 kg Arianna Carieri (Wrestling Liuzzi)

62 kg Aurora Campagna (Fiamme Oro Roma)

65 kg Veronica Briaschi (Chiavari Ring)

72 kg Enrica Rinaldi (Cisa Faenza)

Foto: FILKAM