Lotta: Abraham Conyedo viene ripescato e domani si giocherà il bronzo europeo nei -96 kg, quinta Enrica Rinaldi nei -72 kg

La quinta giornata di gare dei Campionati Europei 2020 di lotta, in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia, è andata in archivio in maniera abbastanza deludente per i colori azzurri in attesa di un weekend che si preannuncia scoppiettante grazie all’ingresso nella manifestazione del campione europeo in carica dei -74 kg Frank Chamizo. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie delle prime cinque categorie di peso dello stile libero e le ultime finali della lotta femminile.

Il bilancio dei liberisti (uomini) è molto negativo con un solo incontro vinto e cinque persi, inoltre solo uno dei cinque azzurri in gara avrà la possibilità di salire sul terzo gradino del podio domani tramite il tabellone di ripescaggio. Si tratta di Abraham Conyedo, bronzo mondiale in carica nella categoria olimpica -92 kg, sconfitto a sorpresa al primo turno dal rumeno Albert Saritov (arrivato poi in finale) e chiamato domani a riscattarsi battendo nell’ordine il polacco Radoslaw Baran ed il tedesco Gennadij Cudinovic per regalare all’Italia la terza medaglia della manifestazione. Eliminati definitivamente e fuori dai giochi per le medaglie invece Givi Davidovi (57), Abdellatif Mansour (65), Gianluca Talamo (70) e Salvatore Diana (79).

Peccato in campo femminile per il beffardo quinto posto di Enrica Rinaldi, battuta in extremis dalla rumena Catalina Axente nella finale per il bronzo della categoria non olimpica -72 kg. I successi odierni, nelle ultime cinque categorie di peso femminili, sono andati alla bielorussa Vanesa Kaladzinskaya (53), alla norvegese Grace Bullen (57), all’ucraina Yuliia Ostapchuk (62), alla bulgara Mimi Hristova (65) e alla russa Nataliia Vorobeva (72).

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: LPS/ Claudio Bosco