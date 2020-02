LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Seconda tappa in DIRETTA: cinque corridori in fuga, c’è De Marchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.22 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Stepk), Jos Van Emden (Jumbo-Visma), Alessandro De Marchi (CCC), Alvaro Cuadros (Caja Rural), Hector Saez (Caja Rural)

14.18 Media di 40 km/h dopo le prime due ore.

14.14 Gli azzurri che potrebbero fare bene in questa tappa sono Matteo Trentin, Gianni Moscon e un Davide Villella reduce dal podio al Trofeo Andratx.

14.10 Il gruppo, comunque, non lascia troppo spazio, la tappa odierna fa gola a molti.

14.07 I fuggitivi hanno 4’45” di vantaggio ora. Mancano circa un centinaio di km al traguardo.

14.03 Caudros è passato per primo ai due GPM affrontati fin qua e, ovviamente, è il leader virtuale delle classifica degli scalatori.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Volta a la Comunitat Valenciana di OA Sport. Al momento ci sono cinque corridori in fuga, questi i loro nomi: Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Stepk), Jos Van Emden (Jumbo-Visma), Alessandro De Marchi (CCC), Alvaro Cuadros (Caja Rural), Hector Saez (Caja Rural).

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA sport della seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la quale misura 181 km e va da Torrent a Cullera. Ieri il neerlandese Dylan Groenewegen ha aperto le danze vincendo a Vila-Real con uno sprint dei suoi. Oggi, però, lo scenario cambierà totalmente, dato che si arriverà su una salita di 2 km con pendenza media dell’8%.

Il grande favorito non può che essere Alejandro Valverde, il quale ha le caratteristiche perfette per primeggiare su questo e cerca il suo primo successo stagionale. In caso di trionfo, inoltre, il murciano raggiungerebbe quota 17 stagioni con almeno una vittoria. I rivali più temibili, sulla carta, sono Michal Kwiatkowski della Ineos, Luis Leon Sanchez e Ion Izagirre dell’Astana, Jack Haig della Mitchelton, Daniel Martin della Israel, Tadej Pogacar della UAE e il duo Dylan Teuns-Wout Poels della Bahrain-McLaren. Da non sottovalutare nemmeno la coppia CCC composta da Greg Van Avermaet e dal nostro Matteo Trentin, i quali su una salita così breve potrebbero essere della partita.

L’appuntamento per l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 14.00, non mancante!

