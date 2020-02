Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la tappa di oggi in tv (6 febbraio): orario, programma, percorso

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA TAPPA DELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA DALLE ORE 14

Quest’oggi prenderà il via la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, 181 km da Torrent a Cullera. Sarà una frazione di media montagna nella provincia di Valencia. Presenta due impegnative ascese nella sua prima parte, nonché la chance ideale per tentare la fuga del giorno. Di fatti, il primo GPM di Dos Aguas (terza categoria) è posto a chilometro 46. Dopo aver scollinato si scenderà sino al chilometro 67 da cui si ricomincerà a salire verso il GPM di seconda categoria dell’Alto Millares. Da qui fino a 60 chilometri dal traguardo il percorso risulta comunque mosso. Arrivati a Villanueva de Castellon, la tappa proseguirà in pianura sino a 1000 metri dalla fine, dove verrà affrontata l’ascesa al centro meteorologico di Cullera. Un traguardo senza precedenti per i professionisti, breve ma intenso e che darà delle grandi indicazioni in prospettiva della vittoria finale della Volta a la Comunitat Valenciana 2020.

La tappa avrà inizio alle ore 11.50 e terminerà intorno alle 16.30. È prevista la diretta televisiva su Eurosport 2 alle ore 15, e quella streaming su Eurosport Player dalle ore 14. Anche OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle 14 per non perdervi davvero nulla della seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

Giovedì 6 febbraio

Seconda tappa: Torrent-Cullera (181 km)

Ore: 11.50-16.30

Diretta tv: ore 15 su Eurosport 2

Diretta streaming: ore 14 su Eurosport Player

Diretta testuale: ore 14 su OA Sport

Foto: Lapresse