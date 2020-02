LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo, Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA: ostacolo argentino sulla strada dei bolognesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:25 Pochi minuti all’inizio della contesa, arbitrata dal portoricano Jorge Vazques, dal canadese Matthew Leigh Kallio e dal lettone Martins Kozlovskis.

19:20 Gli argentini hanno recentemente raggiunto la semifinale della prima edizione della Basketball Champions League Americas, battendo per due partite a uno i brasiliani del Sesi Franca.

19:17 Il coach bolognese sorprende tutti decidendo di tenere a riposo la stella Milos Teodosic, sostituita da Frank Gaines tra i giocatori a referto

19:15 Coach Nestor Garcia ha preso le redini della squadra lo scorso mese; l’argentino ha guidato la nazionale della Repubblica Dominicana nella rassegna iridata cinese della scorsa estate.

19:10 Il San Lorenzo è l’unica squadra delle quattro partecipanti ad aver disputato la competizione anche l’anno scorso, venendo sconfitti nettamente in semifinale contro i futuri vincitori del torneo dell’Aek Atene (86-64).

19:05 Ostacolo argentino per gli uomini di Djordjevic sulla strada verso la finalissima che potrebbe regalare alla Virtus un successo mai ottenuto in questa competizione.

19:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-San Lorenzo, match valido per la semifinale di Coppa Intercontinentale.

La presentazione del match

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Virtus Bologna e San Lorenzo, valido per la prima semifinale di Coppa Intercontinentale. A soli due giorni dalla bruciante sconfitta del Paladozza contro il Partizan, le V Nere tornano in campo, e lo fanno al Pabellón Insular Santiago Martin di Tenerife contro il San Lorenzo de Almagro.

I bolognesi possono diventare l’ottava squadra italiana a vincere questa competizione (dopo i tre successi di Varese, i due di Cantù e l’uno a testa di Milano e Roma) che, nel corso degli anni, ha subito parecchie modifiche e, ad oggi, dopo la diatriba FIBA-Eurolega, vede la vincitrice della Champions League a rappresentare l’Europa. Le altre tre compagini presenti sono l’Iberostar Tenerife (formazione che ospita il torneo), il San Lorenzo (vincitore della Liga de las Americas) e i Rio Grande Valley Vipers (squadra affiliata agli Houston Rockets e vincitrice della G-League).

Nel match di 48 ore fa contro i serbi i bolognesi hanno dilapidato un vantaggio di 15 punti ad inizio terzo quarto, subendo la lenta ma inesorabile rimonta ospite. A nulla è valsa l’ennesima grande prova di Milos Teodosic, autore di 24 punti conditi da 10 assist; ora la squadra di Djordjevic è costretta a vincere ad Istanbul sul difficile campo del Darussafaka per proseguire il proprio cammino europeo. Gli argentini di coach Nestor Garcia in patria occupano attualmente il secondo posto nella Liga Nacional de Básquet con 12 vittorie e 3 sconfitte. Tra le proprie fila annovera Agustin Caffaro e Maximo Fjellerup, protagonisti della cavalcata mondiale dell’albiceleste fino alla finale insieme al virtussino Marcos Delia. Altro giocatore ad aver partecipato alla rassegna iridata cinese è lo statunitense naturalizzato giordano Dar Tucker, alla quarta stagione in maglia rossoblù. Sotto canestro c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Esteban Batista; il centrone uruguagio, con un passato in NBA (ad Atlanta nel biennio 2005-07) e in top team europei come Panathinaikos ed Efes Istanbul è transitato nel bel paese vestendo le casacche di Olimpia Milano (2015-16)e Reyer Venezia (2016-17).

La Virtus parte favorita, affrontando un avversario che all’interno dei confini nazionali non è di certo abituato misurarsi con squadre del livello di Bologna o Tenerife; tuttavia gli argentini non hanno nulla da perdere e giocheranno sulle ali dell’entusiasmo, dopo una stagione che li ha visti trionfare per la quarta volta consecutiva in patria, oltre che nella Liga de las Americas. In caso di successo i bianconeri affronteranno la vincente di Tenerife-Rio Grande Valley Vipers, in programma alle ore 22.00. L’eventuale finalissima avrà luogo domenica 9 febbraio alle ore 19.00.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 19.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Virtus Bologna e San Lorenzo.

Credit: Ciamillo