LIVE Virtus Bologna-Pesaro 106-89, Serie A basket 2020 in DIRETTA: la Segafredo demolisce i marchigiani! Vetta confermata per gli emiliani

22.28 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

22.26 La Virtus Bologna vince ancora, arrivando a 18 vittorie su 20 partite: sono 36 i punti in classifica ora, dopo la vittoria per 106-89 contro i marchigiani, come all’andata, sfondando anche il muro della tripla cifra. Primo tempo equilibrato, in cui Barford e Eboua piazzano serie di triple che fanno sperare i fanalini di coda. Ma con il passare dei minuti, la Segafredo prende il campo con Teodosic e le giocate di Hunter, confermandosi in vetta alla classifica di Serie A.

FINE QUARTO QUARTO

106-89 Barford prova a salvare la faccia da tre.

106-86 Ricci da tre! +20 Bologna.

102-86 Zanotti ricama con la tripla.

102-83 Cournooh dall’arco non sbaglia.

99-83 Drell con la tripla.

99-80 Delia non sbaglia al ferro.

97-80 Barford dall’arco! -17 Pesaro.

97-77 Bene Nikolic sotto al canestro.

95-77 Da tre Zanotti è implacabile.

95-74 Cournooh da tre! +21 Virtus: volata finale.

92-74 Da tre Williams! -18 Pesaro.

92-71 Pajola non sbaglia al ferro.

90-71 Drell piazza il +3! -19 Pesaro.

90-68 Cournooh non dà speranze ai marchigiani.

88-68 THOMAS DA TRE! -20 Pesaro.

88-65 Baldi Rossi non sbaglia da dentro l’area.

86-65 Hunter porta i suoi a +22.

84-65 Williams non sbaglia in lunetta.

84-62 2/2 di Williams in lunetta.

83-60 Hunter riporta in sicurezza il match.

81-60 Mussini prova a tenere viva la sfida.

INIZIO QUARTO QUARTO

22.09 La Virtus Bologna ipoteca il match salendo con 23 punti di vantaggio al PalaDozza: Pesaro è letteralmente crollata contro Teodosic&Co.

FINE TERZO QUARTO

81-58 Hunter non sbaglia da dentro l’area: +23 di Bologna.

79-58 2/2 di Williams in lunetta.

79-56 +23 di Bologna: 27° punto degli emiliani.

77-56 2/2 di Baldi Rossi in lunetta.

75-56 Arresto e tiro di Teodosic.

73-54 1/2 di Hunter in lunetta.

72-54 Pusica porta i suoi a +18.

70-54 Eboua prova a tenere vivo il match.

70-52 Baldi Rossi dall’arco.

67-52 1/2 di Milaschi in tiro libero.

67-51 2/2 di Delia in lunetta.

65-51 MILASCHI! DA TRE! -14 di Pesaro.

65-48 Marble piazza il canestro sotto al ferro.

63-48 Weems ammutolisce subito la rimonta pesarese.

61-48 Eboua fa 1/2 al libero.

61-47 2/2 di Pajola. Scappa via Virtus.

59-47 Time out Pesaro dopo il parziale di 7-0 avversario.

59-47 Marble realizza da dentro l’area.

57-47 Weems schiaccia senza pietà!

55-47 WEEMS DA TRE! +8 VIRTUS.

52-47 Si riparte!

INIZIO TERZO QUARTO

21.32 La Virtus Bologna termina all’intervallo per 52-47 contro Pesaro: la squadra di Teodosic sta soffrendo l’organizzazione avversaria. Durerà nel secondo tempo?

FINE SECONDO QUARTO

52-47 TEODOSIC! DALL’ARCO! La giocata del fenomeno nel momento che conta.

49-47 PUSICA! DA TRE! -2 Pesaro che riapre il quarto.

49-44 3/3 di Teodosic al tiro libero.

46-44 Canestro e tiro libero di Williams.

46-41 Teodosic implacabile al ferro.

44-41 Zanotti non sbaglia sotto canestro.

44-39 1/2 di Gamble in lunetta.

43-39 Gamble schiaccia! +4 Segafredo.

41-39 Pusica incontenibile sotto canestro e timeout!

41-37 Eboua mette dentro dopo il rimbalzo.

41-35 Timeout Virtus Bologna.

41-35 Pusica dall’arco! -6 Pesaro.

41-32 Hunter piazza due canestri da dentro l’area.

37-32 Baldi Rossi piazza un’altra tripla.

34-32 Mussini da tre! -2 di Pesaro.

34-29 Timeout marchigiano.

34-29 Weems non sbaglia sotto canestro: +5 Virtus.

32-29 Baldi Rossi esordisce alla grande.

30-29 Cournooh riporta la Virtus in vantaggio.

28-29 3/3 di Teodosic! Perfetto in lunetta.

25-29 Barford on fire in questo momento!

25-27 Barford riparte alla grande!

INIZIO SECONDO QUARTO

21.10 Pesaro tiene il ritmo della Virtus Bologna e pareggia 25-25 il primo quarto grazie alle triple di Barford e Eboua: la Virtus attende Teodosic.

FINE QUARTO QUARTO

25-25 Ancora Barford, questa volta sotto canestro: parità.

25-23 BARFORD DALL’ARCO! Pesaro a -2.

25-20 Teodosic si iscrive al tabellino.

23-20 Eboua da tre! Seconda tripla e -3 Pesaro.

23-17 Ancora Hunter da dentro l’area.

21-17 Toté ancora: è l’unico a salvarsi tra i suoi sin qui.

21-15 Hunter implacabile sotto canestro.

19-15 Toté non sbaglia sotto canestro.

19-13 RICCI DA TRE! Seconda tripla per il #11 della Segafredo.

16-13 Ricci non sbaglia sotto canestro.

14-13 WILLIAMS DA TRE! Grande canestro dall’arco.

14-10 Pusica porta Pesaro a -4.

14-8 PAJOLA DA TRE! Primo break Bologna.

11-8 Marble non sbaglia sotto canestro.

9-8 1/2 di Eboua al libero.

9-7 Weems piazza il canestro sotto il ferro.

7-7 Eboua da tre! Prima tripla anche per i marchigiani.

7-4 Marble piazza il secondo canestro del match.

5-4 Pusica accorcia sul -1

5-2 Toté piazza il primo canestro ospite.

5-0 Marble dà seguito alla tripla.

3-0 RICCI DA TRE! Parte bene la Virtus.

0-0 Come in tutte le partite giocate dopo la morte dell’ex Leggenda, infrazione di 24 secondi e 8 secondi per squadra come i numeri maglia di KB.

0-0 Dopo aver commemorato Kobe Bryant, si parte!

0-0 Minuto di silenzio al PalaDozza.

INIZIO PRIMO QUARTO

20.43 Le squadre ultimano il riscaldamento.

20.42 Suona l’inno di Mameli!

20.41 Squadre in campo a Bologna.

20.39 Bologna giocherà l’ultima prima della pausa di campionato a Varese mentre Pesaro tornerà in casa contro l’Happy Casa Brindisi.

20.37 Le ultime due sfide invece vedranno protagoniste Brescia e Fortitudo mentre Brindisi e Sassari rinnoveranno la sfida interessante.

20.35 Diverse le sfide interessanti nella coppa nazionale: Venezia proprio contro la Virtus e l’Olimpia Milano contro la Vanoli Cremona campione in carica della Coppa Italia.

20.32 Proprio a Pesaro, dal 13 al 16 febbraio, scenderanno in campo le migliori 8 squadre del campionato nelle Final Eight di Coppa Italia.

20.30 Scendono in campo anche Sassari e Milano in questo momento: sfida fondamentale per le zone alte della classifica.

20.28 I marchigiani sono all’ultimo posto, in un campionato di sofferenza come da pronostico: pessimo campionato per gli uomini di Giancarlo Sacco, subentrato a dicembre.

20.25 La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha vinto l’unica sfida di campionato proprio in Emilia Romagna: i marchigiani hanno conquistato gli unici 2 punti stagionali contro la Fortitudo Bologna.

20.23 Milos Teodosic&Co. hanno vinto contro Trento in entrambe le sfide nella top16 di EuroCup: i campioni della Champions League continuano dopo la vittoria del girone con 8 vittorie e 2 sconfitte.

20.21 La Segafredo ha vinto all’andata dominando la sfida e vincendo 94-79. Nell’ultimo match di campionato ha trionfato contro i campioni in carica della Reyer Venezia.

20.19 La Virtus Bologna torna a giocare in casa per confermarsi al primo posto del campionato: gli emiliani hanno perso appena due partite sin qui.

20.17 21esima giornata di Serie A italiana di basket maschile: quarto turno di ritorno del massimo campionato italiano. Si gioca alle 20.45 al PalaDozza di Bologna.

20.15 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Segafredo Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Segafredo Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A italiana di basket maschile. Quarta giornata di ritorno del massimo campionato italiano, con i primi in classifica che giocano in casa al PalaDozza.

La Virtus Bologna torna in campo per confermarsi in vetta: gli emiliani sono al comando della classifica con 34 punti, dopo aver collezionato appena due sconfitte sin qui. La Segafredo hanno vinto all’andata 94-79 in una sfida dominata: Milos Teodosic&Co. sono reduci dalla vittoria contro i campioni in carica a Venezia per 83-71. I detentori della Champions League hanno vinto entrambe le partite contro Trento nella Top16 di EuroCup dopo le 8 vittorie e due sconfitte del girone.

Pesaro torna in campo ancora come fanalino di coda, al momento al 17° posto con appena 2 punti in un campionato deludente, rispettando le previsioni di inizio stagione come papabile retrocessa. I marchigiani hanno perso anche contro Sassari nell’ultimo turno di campionato: un match senza storia, vinto dai sardi per 107-82. La prima vittoria in campionato è giunta proprio in Emilia Romagna contro la Fortitudo Bologna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE match tra Segafredo Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A italiana di basket maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

