LIVE Trieste-Dinamo Sassari 83-82, Serie A basket in DIRETTA: l’Allianz vince sulla sirena con una tripla di Juan Fernandez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.28 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito, una buona serata da parte di OA Sport.

20.26 Trieste vince una partita che l’ha vista rincorrere dall’inizio fino al buzzer beater di Juan Fernandez, eroe di giornata, seconda sconfitta consecutiva per la Dinamo Sassari dopo l’87-90 subito da Trento.

83-32 FERNANDEZ SULLA SIRENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, HA VINTO TRIESTE, ALLIANZ DOME IN DELIRIO!

Loading...

Loading...

80-82 Un solo libero per Spissu.

Liberi per Spissu.

80-81 2/2 per il numero 4 di Trieste, ex di serata.

Fallo sistematico speso da Evans su Fernandez.

78-81 2/2 per l’ex Virtus Bologna, time out per coach Dalmasson prima dell’ultima azione dove l’Allianz dovrà andare necessariamente da tre per il pareggio.

78-79 Correzione a canestro di Washington, poi Trieste commette subito fallo e manda Gentile ai liberi.

76-79 2/2 per l’ex Braunschweig (GER).

Pierre in lunetta.

76-77 2/2 per l’ala di Charlotte, tiratore da 50% in stagione dalla lunetta.

Liberi per Mitchell, i primi due della sua partita.

Gentile sbaglia dall’arco, rimbalzo di Fernandez.

Tripla sul ferro di Fernandez che fosse entrata avrebbe significato parità, palla in mano al Banco di Sardegna ora.

74-77 Evans rompe il parziale di 0-7 subito dai suoi con due tiri liberi, 1’49” da giocare da ora.

74-75 TRIPLA DI FERNANDEZ, -1 Allianz, partita riaperta, Sassari ora in difficoltà.

71-75 Due liberi per l’ex Reyer Venezia che poi recupera sulla rimessa di Sassari e manda Trieste a -4!

Time out Trieste a 2’48” dalla sirena.

Fallo di Gentile che manda Deron Washington in lunetta dopo una persa del Banco.

Trieste recupera, va in transizione e Mitchell commette fallo in attacco.

Gran giocata di Pierre che salva il possesso di Sassari scagliando sui piedi di Washington.

67-75 TRIPLA di Fenandez su assist di Jones.

64-75 Un libero di Pierre.

64-74 Semigancio destro di Dyshawn Pierre, nuovo break della Dinamo. Ora gli ultimi 4’48” di partita, entrambe le squadre in bonus.

64-72 Due liberi di Gentile, +8 Banco di Sardegna.

Con 6’37” sul cronometro la situazione falli è Trieste 2-Sassari 3.

64-70 2/2 Hickman, due possessi di vantaggio per la Dinamo.

Hickman va in contropiede di nuovo e subisce fallo, time out Pozzecco, poi ci saranno due liberi per l’americano.

62-70 Justice chiude un contropiede dopo una persa del Banco, potrebbe ancora non essere finita, ci crede il pubblico di Trieste.

60-70 Jones appoggia al tabellone il -10 e arriva a 17 punti.

Secondo fallo di squadra nel quarto quarto per il Banco, il quarto personale per Marco Spissu, rimessa Allianz.

58-70 TRIPLA di Stefano Gentile, la tripla della partita della Dinamo Sassari, ora è di nuovo doppio vantaggio per i biancoblù di Pozzecco.

58-67 2/2 per l’ex Varese.

Coleby commette fallo su Cervi e lo manda in lunetta.

Time out Allianz Trieste, la Dinamo sembra in totale controllo del risultato.

56-67 JERRELS DA TRE dopo un doppio rimbalzo offensivo sassarese.

56-64 TRIPLA DI HICKMAN, -8 Trieste.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO ALL’ALLIANZ DOME!

53-64 SCHIACCIATA di Jones in chiusura del terzo quarto, +11 Banco prima degli ultimi 10 minuti di gioco. 19-20 il parziale del terzo quarto.

51-64 Gentile batte Cervi e segna in penetrazione.

51-62 1/2 per l’ex MoraBanc Andorra.

Liberi per Michele Vitali.

51-61 Jones sfrutta il mismatch con Gentile e riporta Trieste sul -10 a 1’04” dalla sirena dei 30.

49-61 2/2 per l’ex Maccabi Tel Aviv e Brose Bamberg.

Fallo di Michele Vitali su Hickman.

47-61 50% Jerrels a cronometro fermo.

Trieste esaurisce il bonus dopo il secondo fallo personale di Hickman, liberi per Jerrels.

47-60 TRIPLA di Pierre, dopo cinque errori personali il canadese infila dall’angolo la sua prima bomba della partita, Dalmasson ferma il tempo sul -13, il parziale del terzo quarto è di 13-16 nel terzo periodo.

47-57 Un solo tiro messo dall’ex Malaga.

Liberi per Peric, fino ad ora sono 2 i punti messi a referto dal croato dell’Allianz.

46-57 TRIPLA centrale di Fernandez che mantiene a galla Trieste.

43-57 Piazzato di Cavaliero.

41-57 Lay up di Evans.

41-55 Dentro il libero supplementare del croato, 5’30” sul cronometro, situazione falli è 3-5.

41-54 Bilan segna e subisce fallo.

41-52 TRIPLA di Michele Vitali.

41-49 Appoggio a canestro di Jones.

39-49 TRIPLA di Fernandez.

36-49 Il croato mette entrambi i tiri liberi e raggiunge la doppia cifra.

Viaggio in lunetta per Miro Bilan.

36-47 Il numero 4 di Trieste è perfetto a cronometro fermo.

Fallo di Spissu, Sassari è già in bonus nel terzo periodo, liberi per Fernandez.

Tre azioni senza punti messi a referto 8’30” da giocare, palla in mano alla Dinamo Sassari.

34-47 TRIPLA di Evans in apertura di secondo tempo!

INIZIA IL TERZO QUARTO!

19.20 A tra poco per il secondo tempo di Allianz Trieste-Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

19.19 Questi i numeri del primo tempo:

Intervallo lungo all'Allianz Dome con la @dinamo_sassari avanti 34-44 sull'@AllianzPallTS

Le statistiche del 1° tempo#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/CNxrlE9WMu — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 2, 2020

FINISCE IL SECONDO QUARTO! DINAMO AVANTI DI 10 ALL’INTERVALLO LUNGO!

34-44 Un solo libero per il croato del Banco che sbaglia il secondo tiro dalla lunetta.

Altri due liberi per Bilan che subisce fallo sulla transizione da Cavaliero.

Rimessa Allianz a 47″ dalla fine del primo tempo, Sassari esaurisce il bonus.

34-43 2/2 Bilan.

Mitchell manda Bilan in lunetta, primo fallo personale per il panamense.

34-41 MITCHELL inchioda il -7 dopo un’azione prolungata dell’Allianz, time out chiesto dalla panchina di Sassari.

Infrazione dei 24 della Dinamo, Trieste prova a scuotersi, 1’31” sul cronometro.

32-41 TRIPLA di Mitchell dall’angolo!

29-41 Pierre infila due facili, Dalmasson chiama time out, massimo vantaggio per gli uomini di coach Pozzecco (+12).

29-39 TRIPLA DI JERRELS! Nuovo vantaggio in doppia cifra della Dinamo, 3’20” ancora da giocare prima dell’intervallo lungo.

29-36 Pierre sbaglia il primo e mette il secondo, +7 Banco di Sardegna.

Fallo di Da Ros su Pierre, liberi per il canadese della Dinamo Sassari.

29-35 2/2 Jerrels.

Fallo di Da Ros, Trieste in bonus, liberi per Jerrels.

29-33 Hickman schiaccia a terra per Da Ros che da solo vola a canestro.

27-33 1/2 per l’ex Olimpia Milano.

Cervi esaurisce il bonus dei suoi e manda Jerrels in lunetta.

27-32 TRIPLA di Hickman che infiamma l’Allianz Dome.

Tre infrazioni per l’Allianz Trieste in questo secondo periodo, una per la squadra di Pozzecco, 5’57” all’intervallo.

24-32 Semigancio destro di Washington, primo canestro della gara per lui.

22-32 Jerrels riporta il vantaggio in doppia cifra in favore del Banco di Sardegna.

22-30 Mitchell evita la difesa di Pierre e rompe il parziale di 13-0 di Sassari.

20-30 50% Evans a cronometro fermo, il numero 11 di Sassari può vantare un 80% ai liberi in stagione.

Trieste fatica a trovare la retina adesso, fallo di Washington su Evans, 7’50” all’intervallo.

20-29 TRIPLA di COLEBY!

20-26 Il secondo periodo si apre con una parabola di Jerrels, ottimo il giro palla dei giocatori della Dinamo.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

Top-scorer fino a qui è Michele Vitali con 8 punti.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! SASSARI AVANTI DI 4.

20-24 Evans batte Peric e si appoggia al tabellone.

47″7”’ sul cronometro, 12 secondi per Sassari per chiudere l’azione.

20-22 Evans segna prendendosi il rimbalzo sul proprio tiro sbagliato, Eugenio Dalmasson chiama il primo time out dell’Allianz Trieste.

20-20 TRIPLA di Marco Spissu, score di nuovo in parità.

20-17 Jones chiude la transizione di Trieste dopo una persa della Dinamo.

Tentativo dall’arco di Jones che non trova il ferro, falli Trieste 3-Sassari 1.

18-17 Un solo libero per il centro ex Cedevita Zagabria.

Primo viaggio in lunetta della partita per Milo Bilan.

18-16 TRIPLA DI JONES, esplode il PalaRubini, la sfida continua su un grande equilibrio, 2’52” a fine primo quarto.

15-16 Pierre attacca l’area e trova i due punti.

15-14 ALLEY OOP, Fernandez-Jones, sorpasso Allianz.

13-14 Jones in penetrazione.

11-14 Persa di Peric, Sassari va in contropiede e Vitali lo chiude, parziale di 5-0 in favore del Banco di Sardegna.

11-12 TRIPLA di Vitali, dopo un super rimbalzo di Pierre, il Banco torna in vantaggio.

11-9 Bilan lascia sul posto Jones.

11-7 Altro possesso senza punti per la Dinamo, dall’altra parte Mitchell appoggia un comodo lay-up, Pozzecco chiama allora time out.

9-7 Piazzato di Fernandez, Trieste mette la testa avanti.

7-7 Continua il botta e risposta, Cavaliero replica dall’arco, 2′ trascorsi nel primo quarto, ancora nessun fallo.

4-7 TRIPLA di Michele Vitali.

4-4 Peric va a rimbalzo poi si appoggia al tabellone.

2-4 Evans segna in faccia a Peric.

2-2 Replica l’ex Juan Fernandez.

0-2 Ora si parte per davvero, rimbalzo offensivo e semigancio di Bilan.

Come avvenuto su tutti i campi le due squadre commettono infrazione prima dei 24 poi degli 8 secondi, numeri storici di Kobe.

SI PARTE ALL’ALLIANZ DOME!

18.33 Un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant e delle altre vittime del tragico incidente tra cui la figlia Gianna.

18.28 I QUINTETTI TITOLARI, TRIESTE: Cavaliero, Fernandez, Jones, Mitchell, Peric ; SASSARI: Bilan, Evans, Pierre, Spissu, Vitali.

18.25 Inno di Mameli all’Allianz Dome di Trieste!

18.20 Gli arbitri della gara: Manuel Mazzoni, Mauro Belfiore e Andrea Bongiorni. A Trieste intanto è in corso la presentazione delle due squadre, dieci minuti alla palla a due.

18.15 Il bilancio degli incontri giocati tra le due squadre è di due vittorie per la Dinamo Sassari e una (quella di questa stagione) per Trieste. Intanto dagli altri campi Venezia è avanti 52-50 a Cantù nel terzo quarto, 33-31 di Trento su Brescia a fine secondo quarto mentre Roma e Pistoia sono sul 10-11 al 6′ del primo periodo.

18.10 Questo il quadro delle partite della domenica di Legabasket:

#GAMEDAY🏀

Prosegue questo pomeriggio il 21°turno #LBASerieA!

6 sfide in programma, con prima palla a 2 alle 17:00 tra @PallCantu e la @REYER1872 e ultima con il posticipo RaiSport delle 20:45 tra @VanoliCremona e @PallacReggiana #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/6IllGUVC4n — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 2, 2020

18.05 Il risultato dell’andata parla di un 59-65 in favore di Trieste, che espugnò il PalaSerradimigni di Sassari grazie soprattutto ai 22 punti e 4 rimbalzi di Dequan Jones. Oggi però i favori del pronostico sono tutti dalla parte della Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco.

18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Allianz Trieste-Banco di Sardegna Sassari.

La cronaca di Dinamo Sassari-Hapoel Holon di Basketball Champions League

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, gara valida per la ventunesima giornata del campionato LBA Serie A 2019-2020. All’Allianz Dome di Trieste i biancorossi di coach Eugenio Dalmasson ricevono il Banco di coach Ginamarco Pozzecco, chiamato a riscattarsi dopo il 59-65 subito da Trieste all’andata.

Trieste arriva alla sfida con i sardi dopo tre sconfitte consecutive, nell’ordine Venezia (72-81), Varese (91-85) e per ultima l’Olimpia Milano, passata lo scorso turno all’Allianz Dome con un netto 67-85. I biancorossi di coach Dalmasson proveranno a rialzare la testa da una situazione difficile, sia dal punto di vista dei risultati che di classifica dove l’Allianz si trova al penultimo posto in graduatoria con 10 punti al pari di Pistoia e davanti soltanto al fanalino di coda Pesaro, fermo a 2 punti (1 vittoria e 17 sconfitte).

Dopo la vittoria in settimana contro l’Hapoel Holon (83-73), alla Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco spetta ora una doppia trasferta prima delle Final Eight di Coppa Italia a Pesaro. Dopo Trieste la squadra sarda sarà ospite del Manresa, nell’ultima giornata del gruppo A di Champions League, Sassari è comunque già sicura del passaggio agli ottavi di finale della competizione europea. Il Banco di Sardegna in campionato è reduce dalla sconfitta interna contro Trento (87-90) che ha fatto perdere terreno a Spissu e compagni dalla capolista Virtus Bologna, portatasi a +4 in classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, ventunesima giornata (la quarta di ritorno) del massimo campionato italiano di basket 2019-2020. L’appuntamento con la palla a due dell’Allianz Dome di Trieste è fissato alle ore 18.30, buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo